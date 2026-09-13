Graves problemas de desabastecimiento de agua en La Playa de Belén

Sedientos están los habitantes de La Playa de Belén / Foto: Colprensa

Norte de Santander

El Concejo del municipio de La Playa de Belén llamó la atención por la dramática situación que están afrontando derivada del intenso verano y la escasez de agua para el suministro de sus habitantes.

Anderson Bayona dirigente político dijo a Caracol Radio que “el municipio cuenta con una sola fuente de donde se capta el agua para su casco urbano. La situación es critica porque esto se viene presentando desde hace varios meses”.

“Esta bocatoma esta en zona conservada de Parques Nacionales, el recurso hídrico es muy escaso y el servicio es para 450 viviendas. Al momento se esta brindando día por medio, unas horas al día, a muchas casas no les llega el líquido” dijo el concejal.

Explicó además que “la sequía es general, así haya un vehículo no hay de donde traer, para poder abastecer el municipio. Ya se escuchan voces que las clases se van a suspender y enviar a la virtualidad”.

Dijo además que “hay lugares incluso donde ya las personas se abstienen de facilitar baños públicos porque no hay agua. Tenemos una crisis de agua”.

Finalmente señaló que “derivado de esta situación el sector agrícola también ha sido golpeado, porque las cosechas se han perdido y otros no han podido sembrar...Esto va a terminar en una crisis social”.