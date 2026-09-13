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13 sep 2026 Actualizado 18:31

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Política

Colombia y Chile reconocerán competencias laborales para facilitar empleo entre ambos países

El proceso de certificación y reconocimiento será realizado de manera gratuita por el SENA

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Colombia y Chile firman un acuerdo que permitirá reconocer las competencias laborales certificadas de los trabajadores en ambos países. La medida busca facilitar el acceso a empleos formales para quienes quieran desarrollar su experiencia profesional en cualquiera de los dos territorios.

Inicialmente, el reconocimiento aplicará a 26 perfiles de sectores como gastronomía, hotelería, cuidado de personas, construcción, logística, energía y movilidad eléctrica.

El proceso de certificación y reconocimiento será realizado de manera gratuita por el SENA entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre. Las personas que aún no tengan certificadas sus competencias también podrán acceder al proceso.

Esta iniciativa, denominada “diplomacia de las capacidades”, busca que el conocimiento y el talento de los trabajadores puedan reconocerse de manera legal y formal.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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