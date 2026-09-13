Bayern Múnich vence con lo justo al Elversberg: así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga

Con un gol del internacional inglés Harry Kane a poco para el final, el Bayern Munich se impuso por 2-1 en su visita este domingo a la cancha del Elversberg para seguir a dos puntos de la cabeza de la Bundesliga, mientras que el RB Leipzig de Martín Demichelis goleó 5-0 al Hamburgo para no distanciarse de la cabeza de la tabla.

Le puede interesar: Manchester City gana el clásico ante Manchester United: repase la tabla de posiciones Premier League

El duelo entre el “rekordmeister” del fútbol alemán y el recién ascendido Elversberg resultó más disputado de lo esperado, aunque los de Múnich (4º, 7 puntos) acabaron llevándose tres importantes puntos para no descolgarse de los colíderes, Friburgo y Borussia Dortmund, los dos únicos clubes que suman el pleno de 9 puntos después de tres jornadas.

En la primera parte, el Bayern se adelantó por medio de un gol de Lennart Karl (26′), que remató el centro por la izquierda del marroquí Ismael Saibari, que este domingo ocupó el puesto del colombiano Luis Díaz, al que su técnico Vincent Kompany dio descanso.

El Elversberg logró igualar el resultado antes del descanso, pero el VAR invalidó el tanto por fuera de juego del goleador Cole Campbell (43′).

La igualada llegó pasada la hora de juego, en el minuto 61′, cuando Maurice Krattenmacher se sacó un zapatazo con la derecha desde la frontal del área que se coló por la escuadra del arco defendido este domingo por Jonas Urbig, titular en esta ocasión en lugar de Manuel Neuer.

Es el primer gol de Kane esta temporada en la Bundesliga, aunque ya había marcado un tanto en la goleada 5-0 frente al Bodo/Glimt en la Champions.

“Así es el fútbol: a veces tienes que esperar más de lo que habrías imaginado”, declaró Kane tras el partido al ser preguntado por su “sequía” en las dos primeras jornadas tras haber anotado 36 goles en la campaña anterior.

“Fue bueno conseguir el gol y los tres puntos. Es un campo difícil, así que estamos contentos con la victoria... Probablemente todavía no hemos alcanzado nuestro máximo nivel, pero aún es muy pronto”, añadió.

Tras haber concedido ya un empate en las dos primeras jornadas de campeonato, otra igualada hubiera dejado al Bayern alejado de los colíderes, pero Harry Kane salió al rescate de su equipo, con un remate desde el interior del área (72′).

Así quedó la tabla tras la victoria del Bayern Múnich: