Defensoría del Pueblo y autoridades piden esclarecer la muerte de un joven en El Charco- Nariño

El Charco-Nariño

En su cuenta de X el presidente de la República, Abelardo De la Espriella informó sobre la muerte de una persona que según él reporte oficial hacía parte de la estructura 30 de Iván Mordisco, la cual habría disparado desde una embarcación a unidades de la Armada Nacional, acción en la cual se recuperó $ 675 millones de pesos, además de un arma y proveedores.

Ante este hecho el secretario de Paz de Nariño, Alex Gonzales, afirmó que el joven fallecido era un líder social reconocido en la zona.

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El funcionario pidió que se investigue este hecho y se garantice el respeto de los derechos humanos en las operaciones militares.

También sobre el caso se pronunció el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar, quien en su cuenta de X afirmó que estará atento a los resultados de la investigación de lo sucedido y reiteró la necesidad de garantizar una actuación institucional responsable, así como el respeto al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en el territorio nariñense.

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Por su parte la Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, informó que ha venido acompañando a la familia y a la comunidad frente a la muerte de Banguera el pasado 2 de octubre en un operativo de la Fuerza Pública.

" La información conocida hasta el momento plantea distintas hipótesis sobre el contexto en que el joven perdió la vida que deben ser esclarecidas por las autoridades judiciales, con todas las garantías del debido proceso de todas las partes y preservando la integridad de la investigación. Corresponde a la justicia penal ordinaria establecer qué ocurrió, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo la muerte y definir si hay lugar a responsabilidades".

Ante esta situación solicitó a la Fiscalía General de la Nación priorizar la investigación y adelantar las actuaciones necesarias para el pronto esclarecimiento de los hechos.

“Pedimos, igualmente, que los informes del primer respondiente y los demás elementos materiales probatorios sean puestos a disposición de la Fiscalía inmediatamente, y que dentro de la investigación se verifique el cumplimiento de los protocolos aplicables a la actuación de la Fuerza Pública en este tipo de procedimientos”

En la misiva se hizo un llamado a la Fuerza Pública a brindar plena colaboración a las autoridades judiciales, suministrar la información requerida y contribuir al esclarecimiento de los hechos con total transparencia.