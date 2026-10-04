Merz defiende en Kiev la respuesta europea frente a los ataques híbridos de Rusia

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski asisten a una rueda de prensa conjunta en la Cancillería en Berlín, Alemania. (Foto de Omer Messinger/Getty Images) / Omer Messinger

El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió este domingo cómo su país y la Unión Europea (UE) se enfrentan a los ataques híbridos de Rusia, con medidas como las tomadas por Alemania tras la tentativa rusa de atacar con drones cargados de explosivos el aeropuerto de Leipzig.

“Estamos haciendo frente de forma consecuente juntos”, dijo en una rueda de prensa en Kiev junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Nos defendemos. No vamos a dudar en hacer esto, eso o aquello en el futuro”, enfatizó al hablar de la respuesta a los ataques híbridos rusos que sufren Alemania y otros países europeos.

“Vemos todos los días los ataques híbridos contra nuestra infraestructura; el más grave fue el intento de ataque contra el aeropuerto de Leipzig el 4 de agosto, que por una cuestión de azar no acabó en un ataque de fatales consecuencias contra dos aviones y posiblemente con víctimas civiles”, señaló Merz.

“Hemos sacado conclusiones, cerrado el consulado de Bonn, la Casa de Rusia en Berlín. Esto ha sacado de Alemania a un número de dos cifras de trabajadores rusos, controlamos más a los rusos que entran en Alemania y hemos tomado otras medidas contra Rusia”, agregó.

Merz subrayó que Alemania tomó esas medidas tras estar en contacto con socios europeos, las instituciones de la UE y de la OTAN.

“Actuamos juntos y actuamos siempre con proporcionalidad”, abundó el canciller, que negó que Alemania y Europa estuvieran teniendo una actitud pasiva ante los ataques híbridos rusos.

“Rusia debe saber que tomaremos cada medida que sea necesaria para defendernos”, agregó Merz, que aludió a la flota fantasma en el mar Báltico o en el mar del Norte, los vuelos que ingresan en el espacio aéreo de países vecinos o los ataques con drones.