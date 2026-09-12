Incendio forestal en Yumbo afecta más de 587 hectáreas. Ahora es subterráneo y se reactivó un foco

Hace ocho días comenzó el incendio forestal en la ladera de Yumbo, Valle, y la emergencia continúa. Más de 587 hectáreas han sido afectadas y este sábado se reactivó uno de los focos.

El incendio, que se presenta en una zona de bosque seco tropical, ahora es subterráneo. Aunque las llamas no son visibles durante el día en algunos sectores, el fuego continúa bajo tierra y mantiene puntos calientes.

El secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio, explicó que las características del terreno hicieron que la conflagración pasara a convertirse en un incendio de subsuelo, por lo que fue necesario reforzar las labores con la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército.

En las labores también participan unidades de la Policía, Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil, que trabajan en la remoción de material vegetal, la identificación de puntos calientes y el monitoreo permanente de la zona.

La Fuerza Aérea Colombiana ha apoyado las operaciones con descargas de 50.000 galones de agua mediante el sistema Bambi Bucket.

Las autoridades mantienen la alerta debido a que los focos que permanecen ocultos bajo tierra pueden reactivarse y generar nuevamente llamas, con riesgo para la comunidad y el medio ambiente.