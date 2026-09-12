Alias ‘Hugo’, hermano de ‘Don Diego’, fue capturado en El Dorado tras haber sido deportado de EE.UU.

La Policía Nacional confirmó la captura en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Eugenio Montoya Sánchez, alias ‘Hugo’, señalado exintegrante del extinto Cartel del Norte del Valle y hermano de Diego León Montoya Sánchez, alias ‘Don Diego’.

El procedimiento se realizó cuando arribó a Bogotá en un vuelo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, en condición de deportado.

La captura fue materializada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, en articulación con Migración Colombia y con apoyo de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI.

Contra Montoya Sánchez estaba vigente una orden de captura expedida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, Valle del Cauca, para cumplir una condena de 50 meses de prisión por falsedad material en documento público. Además, tenía una circular roja de Interpol.

Alias ‘Hugo’ fue señalado en el pasado como integrante de la estructura criminal del Cartel del Norte del Valle, una de las organizaciones del narcotráfico con mayor poder en Colombia. Es hermano de alias ‘Don Diego’, quien fue uno de los principales jefes de esa organización.

Montoya Sánchez había sido extraditado a Estados Unidos en 2007. En ese país cumplió una condena de 19 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico internacional.

Tras completar su condena en territorio estadounidense, fue deportado a Colombia. A su llegada a El Dorado, las autoridades realizaron el control migratorio, verificaron su identidad y confirmaron los requerimientos judiciales vigentes en su contra.

Luego del procedimiento, alias ‘Hugo’ quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes para hacer efectiva la condena pendiente en Colombia.

Eugenio Montoya Sánchez, alias ‘Hugo’. Foto: Policía Nacional Ampliar Eugenio Montoya Sánchez, alias ‘Hugo’. Foto: Policía Nacional Cerrar

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