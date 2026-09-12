Nuevas medidas para el Catatumbo anuncia el gobernador
William Villamizar anuncia acciones para fortalecer la seguridad
Norte de Santander
Luego del Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Ocaña, se acordaron acciones conjuntas con el Ministerio del Interior y Ministerio De Defensa Nacional para fortalecer la seguridad en el Catatumbo y el departamento
El gobernador de Norte de Santander William Villamizar destacó el apoyo del gobierno nacional desde los ministerios de defensa e interior para avanzar en la recuperación de los territorios y para brindar garantías a la sociedad civil y la fuerza pública.
El mandatario explicó las acciones acordadas en el desarrollo de un consejo extraordinario de seguridad:
*Fortalecimiento del sistema de cámaras y sistemas antidrones.
*Recuperación y reconstrucción de la estación de Policía de Guamalito.
*Mayor presencia de Policía y Ejército en municipios priorizados.
*Refuerzo del control en vías estratégicas.
*Gestión para fortalecer el Distrito de Policía de Ocaña.
*Protección prioritaria para los alcaldes del departamento.
*Inversión de recursos de seguridad según las necesidades reales de los territorios.
Las autoridades anunciaron la creación de una nueva fuerza de tarea para hacer frente a los grupos guerrilleros que delinquen en la región del Catatumbo.