Nuevas medidas para el Catatumbo anuncia el gobernador

Gobernador de Norte de Santander William Villamizar anunció nuevas medidas para la región del Catatumbo / Foto Cortesía

Norte de Santander

Luego del Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Ocaña, se acordaron acciones conjuntas con el Ministerio del Interior y Ministerio De Defensa Nacional para fortalecer la seguridad en el Catatumbo y el departamento

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar destacó el apoyo del gobierno nacional desde los ministerios de defensa e interior para avanzar en la recuperación de los territorios y para brindar garantías a la sociedad civil y la fuerza pública.

El mandatario explicó las acciones acordadas en el desarrollo de un consejo extraordinario de seguridad:

*Fortalecimiento del sistema de cámaras y sistemas antidrones.

*Recuperación y reconstrucción de la estación de Policía de Guamalito.

*Mayor presencia de Policía y Ejército en municipios priorizados.

*Refuerzo del control en vías estratégicas.

*Gestión para fortalecer el Distrito de Policía de Ocaña.

*Protección prioritaria para los alcaldes del departamento.

*Inversión de recursos de seguridad según las necesidades reales de los territorios.

Las autoridades anunciaron la creación de una nueva fuerza de tarea para hacer frente a los grupos guerrilleros que delinquen en la región del Catatumbo.