Nueva Fuerza de Tarea para el Catatumbo y sur del Cesar

Norte de Santander

El Gobierno Nacional reactiva la “Operación Urano” para enfrentar el robo de hidrocarburos y fortalecer la seguridad en el sur del Cesar, mediante una acción articulada entre los ministerios de Defensa e Interior, la Fuerza Pública y las autoridades territoriales.

La operación concentrará sus esfuerzos en el corredor Tamalameque–Aguachica, con especial atención al robo de gasolina y a las estructuras criminales que operan en esta zona.

Más tecnología y capacidades para combatir el crimen: el Ministerio del Interior apoyará la operación con recursos de su fondo de seguridad para la instalación de cámaras inteligentes con identificación biométrica y sistemas antidrones, en coordinación con el Ministerio de Defensa.

El robo de hidrocarburos también alimenta otras economías criminales: según explicó el ministro Rodrigo Lara, parte del combustible hurtado sería trasladado hacia el Catatumbo y utilizado en actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

El objetivo es afectar toda la cadena criminal, desde el hurto de hidrocarburos en el sur del Cesar hasta las estructuras y economías ilegales que se benefician de estas rentas.

En las últimas horas se desarrolló un consejo de seguridad por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, como parte de la respuesta del Gobierno Nacional a las problemáticas de seguridad de la región.