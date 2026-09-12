Habitantes de Guamalito entre el miedo y la zozobra

Norte de Santander

Los habitantes de Guamalito se sumaron a las voces de la autoridad civil del municipio que le piden al gobierno nacional no dejarlos solos frente a la ola de violencia que ha sacudido ese corregimiento.

La comunidad ha expresado su temor por los ataques de la guerrilla del Eln que durante una semana sembraron el terror por las acciones violentas contra la subestación de policía de esa localidad.

Uno de los líderes de la comunidad dijo a Caracol Radio “estamos muy preocupados no sabemos que más va a pasar con todo lo que hizo esta gente esta semana. Se fue la policía y quien va a garantizar la seguridad en el pueblo”

Otra mujer dijo “luego que nos sacaron de las casas vecinas no sabemos si también nos toca abandonar el pueblo, sentimos miedo”.

En las últimas horas las autoridades analizaron los problemas de orden público que tiene la zona norte del departamento a través de un consejo de seguridad.