Más de 739.000 personas en Bogotá siguen pendientes de vacunarse contra la influenza

La Gobernación de Cundinamarca anunció que se han dispuesto 52.200 vacunas contra la fiebre amarilla

La Secretaría Distrital de Salud alerta que más de 739.000 personas en Bogotá aún están pendientes de recibir la vacuna contra la influenza.

El llamado está dirigido especialmente a niños y niñas de seis meses a cinco años, personas de 60 años o más, gestantes, personas con enfermedades o condiciones clínicas de riesgo, convivientes de menores de 18 años con cáncer y trabajadores de la salud. A corte del 2 de septiembre, Bogotá había aplicado más de 222.000 dosis a adultos mayores, cerca de 230.000 a personas con enfermedades y más de 150.000 a niños entre seis meses y cinco años.

A pesar de los avances, aun hay más de 230.000 niños menores de seis años y más de 197.000 personas mayores de 60 años pendientes de vacunación. Por eso, las autoridades mantienen jornadas en IPS y puntos extramurales para reducir el riesgo de complicaciones y proteger también a las personas del entorno.

La influenza puede causar síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular y malestar general. Sin embargo, en personas con mayor riesgo puede generar complicaciones graves como neumonía, hospitalización e incluso la muerte. La vacunación continúa siendo una de las principales medidas para prevenir estas consecuencias.