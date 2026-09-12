Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 sep 2026 Actualizado 16:58

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Capturaron a hombre tras robo a casa en Kennedy: había escapado por el tejado

En lo corrido de 2026, en Kennedy han sido incautadas 107 armas de fuego y se han capturado en flagrancia a 2.284 personas por diferentes delitos

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Un hombre fue capturado en el barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy, cuando intentaba escapar luego de participar en el hurto de una vivienda. La Policía llegó al lugar tras el llamado de la comunidad, que alertó luego de escuchar disparos.

Según las autoridades, el detenido habría ingresado minutos antes a un inmueble junto con otras personas. Una vez allí, intimidaron y golpearon a un adulto mayor y se llevaron dinero, un computador portátil y una moto. En medio de la huida, el hombre habría escapado por los techos hasta ingresar a otra vivienda, donde, al parecer, retuvo a dos personas, entre ellas una menor de 13 años.

El hombre fue golpeado por la comunidad y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Luego quedó a disposición de las autoridades junto con el arma de fuego incautada.

En lo corrido de 2026, en Kennedy han sido incautadas 107 armas de fuego y se han capturado en flagrancia a 2.284 personas por diferentes delitos, un aumento del 6 % frente al mismo periodo del año anterior.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado