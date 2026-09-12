Capturaron a hombre tras robo a casa en Kennedy: había escapado por el tejado

Un hombre fue capturado en el barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy, cuando intentaba escapar luego de participar en el hurto de una vivienda. La Policía llegó al lugar tras el llamado de la comunidad, que alertó luego de escuchar disparos.

Según las autoridades, el detenido habría ingresado minutos antes a un inmueble junto con otras personas. Una vez allí, intimidaron y golpearon a un adulto mayor y se llevaron dinero, un computador portátil y una moto. En medio de la huida, el hombre habría escapado por los techos hasta ingresar a otra vivienda, donde, al parecer, retuvo a dos personas, entre ellas una menor de 13 años.

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El hombre fue golpeado por la comunidad y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Luego quedó a disposición de las autoridades junto con el arma de fuego incautada.

En lo corrido de 2026, en Kennedy han sido incautadas 107 armas de fuego y se han capturado en flagrancia a 2.284 personas por diferentes delitos, un aumento del 6 % frente al mismo periodo del año anterior.