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12 sep 2026 Actualizado 22:17

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Batallón de Operaciones Terrestres llega al Valle para combatir a las disidencias de las Farc

Gobierno del Valle anuncio la destinación de recursos provenientes de la Tasa de Seguridad para nuevos equipos anti drones.

Estos soldados llegan al Valle, en respuesta a la solicitud al Gobierno nacional, para reforzar el control territorial y combatir las estructuras criminales.

Estos soldados llegan al Valle, en respuesta a la solicitud al Gobierno nacional, para reforzar el control territorial y combatir las estructuras criminales.

Estos soldados llegan al Valle, en respuesta a la solicitud al Gobierno nacional, para reforzar el control territorial y combatir las estructuras criminales.
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Un nuevo batallón del Ejército llegó al sur del Valle del Cauca para reforzar el control en el departamnento y combatir las estructuras criminales, como la columna ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc.

Se trata de un contingente de más de 300 soldados del Batallón de Operaciones Terrestres número 15, para garantizar la seguridad en la región y la población especialmente en el municipio de Jamundí, al sur del Valle.

Igualmente, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó la destinación de recursos provenientes de la Tasa de Seguridad para nuevos equipos anti drones, orientados a mejorar la capacidad de detección y respuesta frente a las amenazas que persisten en el departamento.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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