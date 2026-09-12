Autoridades investigan asesinato de abogado en el municipio de Ocaña

Norte de Santander

Las autoridades en el municipio de Ocaña adelantan los actos urgentes para tratar de establecer quienes serían los autores materiales e intelectuales del homicidio del abogado Marlon Dayan Álvarez Arévalo.

Los hechos se presentaron en el barrio El Carbón de ese municipio cuando la víctima se encontraba en un taller de mecánica automotriz.

Hasta allí llegaron los sicarios, uno descendió de la motocicleta y le disparo en varias oportunidades, mientras el conductor de la moto lo espera unos pasos más adelante.

En medio del caos que se apodero de los espectadores, estos alcanzaron a auxiliar al abogado y llevarlo al hospital de Ocaña pero por la gravedad de las heridas falleció.

Por ahora no hay pistas de los móviles que motivaron este homicidio en el municipio de Ocaña que ha venido siendo afectado por múltiples acciones de violencia.