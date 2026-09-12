Carlos Fernando Galán confirma el avance del Proyecto Bronx Distrito Creativo en más del 90%

Bogotá

El alcalde mayor de Bogotá Carlos Fernando Galán, confirmó que la primera etapa del Proyecto Bronx Distrito Creativo (BDC) ha llegado al 98% y será entregada el 14 de noviembre.

El proyecto liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en colaboración de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (RenoBo), continúan el fortalecimiento de la nueva Casa de las Industrias Culturales y Creativas de Bogotá.

El “Proyecto Bronx Distrito Creativo” es una apuesta que busca transformar 34.884 metros cuadrados de la ciudad, a partir de la estrategia de recuperación del espacio público, la inversión histórica, la restauración patrimonial, la sostenibilidad ambiental y el trabajo comunitario.

“Recibimos esta obra con un 24 % de avance. Hoy está en más del 98 % y el 14 de noviembre entregaremos la etapa 1, en la que se intervinieron cerca de 35 mil metros cuadrados y se recuperaron edificios históricos como La Flauta y La Facultad”, comentó Galán por medio de sus redes sociales.

La transformación del Bronx comenzó en el 2016, con el propósito de consolidar una visión integral de revitalización urbana para el centro de Bogotá. La Administración distrital ha permitido la ejecución, el avance en los procesos técnicos y presupuestales, el aseguramiento de nuevos recursos y el desarrollo de la segunda etapa.

Le puede interesar: Bronx Distrito Creativo transforma Bogotá: así será el nuevo pulmón verde en el centro de la ciudad