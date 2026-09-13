Buscan a responsables de ataque con explosivos contra patrulla de Policía en Palmira, Valle. Foto: Policía del Valle.

Las autoridades buscan a los responsables del ataque con explosivos contra un vehículo institucional de la Policía ocurrido en zona urbana de Palmira, Valle del Cauca.

El hecho se registró en la calle 42 con carrera 33, en el sector conocido como Versalles. Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra un CAI móvil.

El uniformado que se encontraba cerca del vehículo resultó ileso. La explosión ocasionó daños menores en la parte delantera de la unidad policial y afectó los vidrios de varios establecimientos comerciales ubicados en el sector.

El general Carlos Oviedo, comandante de la Regional N.4 de Policía, confirmó que tras el ataque fue activado el plan candado y los protocolos para poner a salvo al uniformado.

“Las unidades de la Seccional de Investigación Criminal se encuentran adelantando labores investigativas con el fin de determinar quiénes fueron las personas que lanzaron este artefacto explosivo para poder identificarlos y capturarlos”, señaló el oficial.

La Policía mantiene las labores de investigación en la zona para establecer quiénes estarían detrás del ataque y avanzar en su identificación y captura. El vehículo institucional ya fue retirado del lugar.