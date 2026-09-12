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12 sep 2026 Actualizado 17:01

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Arsenal con granadas adaptadas para drones fue incautado a disidencias FARC en el Valle

También encontraron granadas para mortero y 866 cartuchos de fusil en zonas boscosas de Palmira y Buenaventura

Arsenal con granadas adaptadas para drones fue incautado a disidencias FARC en el Valle

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Un arsenal que estaría en poder de las disidencias de las FARC fue incautado en dos operativos realizados en zonas rurales de Palmira y Buenaventura, en el Valle del Cauca.

En el corregimiento de La Buitrera, zona rural de Palmira, y en el corregimiento de Bajo Calima, en Buenaventura, las autoridades encontraron 20 granadas adaptadas para ser utilizadas mediante drones, 10 granadas para mortero y 866 cartuchos para fusil. El material estaba oculto en zonas boscosas.

Durante los operativos también fueron incautadas pancartas y panfletos alusivos a los grupos armados.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que, según las investigaciones, este material posiblemente sería utilizado para atentar contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil, con lo que estas estructuras estarían fortaleciendo su capacidad armada.

En Buenaventura, la operación estuvo dirigida contra el frente Jaime Martínez, mientras que en Palmira se afectó al frente Adán Izquierdo. Ambos hacen parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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