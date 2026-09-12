Sale de la Procuraduría Regional de Santander Magda Liliana Buendía: fue declarada insubsistente

El procurador general, Gregorio Eljach, declaró insubsistente a Magda Liliana Buendía Chacón. Buendía se desempeñaba como procuradora regional de Instrucción de Santander.

La decisión quedó consignada en el Decreto 1825 del 11 de septiembre. Buendía ocupaba ese cargo desde abril de 2021 y, por tratarse de un puesto de libre nombramiento y remoción, el procurador podía retirarla de manera discrecional.

En la práctica, el decreto confirma su salida, pero no explica una razón específica para tomar la decisión.

El nombre de Buendía había aparecido recientemente en otro episodio. La funcionaria fue mencionada por una conversación que habría sostenido con alias ‘Negro Ober’, señalado cabecilla de ‘Los Rastrojos Costeños’, en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón.

El señalado cabecilla había sido trasladado recientemente a ese penal. En medio de ese contacto surgieron versiones según las cuales habría buscado que Buendía sirviera como intermediaria para hacer llegar un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella.

Ese antecedente coincide en el tiempo con la salida de la funcionaria, pero la Procuraduría no ha dicho públicamente que esa haya sido la razón para declararla insubsistente.

El decreto señala que el cargo es de libre nombramiento y remoción y que la decisión fue adoptada de manera discrecional por el procurador general.

Con su salida, queda pendiente conocer quién asumirá la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander y si el organismo entregará una explicación adicional sobre el cambio.