Fiscalía imputa a cabecilla de disidencias por secuestro y homicidio de Mateo Pérez Rueda

Fiscalía imputa a cabecilla de disidencias por secuestro y homicidio de periodista en AntioquiaRedes sociales / Getty Images

La Fiscalía General de la Nación imputó a John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, señalado cabecilla del autodenominado Frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del periodista independiente Mateo Pérez Rueda, ocurrido el pasado 5 de mayo en zona rural de Briceño, Antioquia.

Según la investigación, Pérez Rueda se movilizaba en motocicleta hacia la vereda Palmichal para realizar labores relacionadas con su trabajo cuando fue interceptado por hombres armados. El periodista fue trasladado hasta una escuela del sector, donde habría sido interrogado por alias Víctor Chalá.

La Fiscalía señala que el presunto cabecilla habría intimidado al comunicador para conocer las razones de su presencia en la zona y las actividades que desarrollaba. También le habría quitado su teléfono celular para revisar sus conversaciones recientes.

Un chat con el Ejército habría desencadenado el ataque

De acuerdo con las evidencias recopiladas por la Fiscalía, durante la revisión del teléfono los integrantes del grupo armado encontraron una conversación entre Pérez Rueda y un miembro del Ejército Nacional.

Según la hipótesis de la Fiscalía, ese hallazgo llevó a alias Víctor Chalá a señalar al periodista de supuestamente colaborar con la fuerza pública.

Las autoridades sostienen que Chalá Torrejano habría disparado contra el periodista para obligarlo a entregar información y que, ante su negativa, habría ordenado a integrantes de la estructura cavar un hueco y causarle la muerte.

El cuerpo fue recuperado dos días después por una comisión humanitaria. Los documentos personales y el teléfono celular de Pérez Rueda no fueron encontrados.

Cinco delitos fueron imputados

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a alias Víctor Chalá los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, todos agravados, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los cargos fueron comunicados al señalado cabecilla, quien no los aceptó.

La Fiscalía indicó que la judicialización corresponde a la investigación por la muerte del periodista, ocurrida en medio de las acciones atribuidas al Frente 36 de las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia.