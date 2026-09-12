La Vía Perimetral ya llega al 7 de Agosto y conecta el sur con el norte de Cartagena

La nueva conexión permite a los conductores desplazarse directamente entre la Carrera 17 y la Villa Olímpica, evitando atravesar la vía principal del barrio San Francisco. De esta manera, quienes se movilizan desde el suroriente de la ciudad cuentan ahora con una ruta más directa hacia sectores del norte.

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La obra también facilita el recorrido hacia Crespo, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y las playas del Gran Malecón del Mar, mientras que quienes vienen desde el norte pueden acceder con mayor facilidad hacia la Carrera 17 y otros sectores del sur.

El nuevo tramo beneficia especialmente a habitantes de barrios como 7 de Agosto, San Francisco, La María, La Candelaria, Olaya Herrera, Daniel Lemaitre, Canapote, Torices y Crespo, entre otros sectores cercanos.

Una obra esperada durante dos décadas

La ampliación había quedado pendiente desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2006 y durante aproximadamente dos décadas permaneció como una pieza faltante de esta importante conexión vial.

La intervención incorporó cerca de un kilómetro de nueva vía, con una calzada de doble carril y 7,5 metros de ancho, permitiendo completar un recorrido que anteriormente obligaba a los conductores a realizar trayectos adicionales.

“Hoy Cartagena no está recibiendo solamente una vía. Está recibiendo una conexión que hacía falta, que la gente esperaba y que durante años se quedó pendiente”, afirmó Dumek Turbay durante la entrega.

También hay nuevos espacios para la comunidad

El proyecto no se limitó a la construcción de la vía. En el entorno de la nueva rotonda, donde se encuentran las letras de Cartagena, fueron habilitados espacios para el disfrute de residentes y visitantes, entre ellos un mirador y un muelle para los pescadores de la zona.

El muelle busca brindar mejores condiciones a las comunidades que desarrollan actividades tradicionales de pesca en la Ciénaga de la Virgen.

Además, la ejecución del proyecto generó 30 empleos directos, contribuyendo a la economía de familias cartageneras.

Con la entrada en operación de este tramo, la Administración Distrital busca fortalecer la malla vial y ofrecer una nueva alternativa para mejorar la conexión entre diferentes sectores de Cartagena.