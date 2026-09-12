Expulsan a 11 extranjeros reincidentes tras operativos en Bucaramanga

Migración Colombia expulsó del país a 11 ciudadanos extranjeros. Fueron identificados en operativos realizados en el área metropolitana de Bucaramanga junto con la Policía Nacional y la Alcaldía.

Según la entidad, los 11 eran reincidentes en infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Entre las conductas registradas están el porte de armas cortopunzantes, afectaciones a la tranquilidad y la convivencia, consumo o porte de sustancias en lugares prohibidos y comportamientos que ponían en riesgo a otras personas.

La expulsión se produjo después de que Migración adelantara los procedimientos administrativos para cada caso. Es decir, no fue una medida general contra extranjeros, sino una decisión aplicada a personas que, según la autoridad migratoria, ya habían reincidido en este tipo de conductas.

“Estas acciones tienen un propósito claro: recuperar la seguridad en el país”, dijo el director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda Tiria, quien aseguró que la coordinación con la Policía y las autoridades locales permitirá seguir actuando frente a casos similares.

Los operativos seguirán. Migración Colombia anunció que continuará con jornadas de verificación para identificar a ciudadanos extranjeros reincidentes y definir, en cada caso, las medidas administrativas que correspondan.