Rescatistas recuperan 30 cadáveres en primera inspección del ferri incendiado en Filipinas

Equipos de rescate de Filipinas recuperaron este viernes 30 cadáveres tras una primera inspección del barco de pasajeros que se incendió el miércoles por la noche cerca de la occidental isla de Coron, cuyo siniestro deja ahora un saldo provisional de 35 fallecidos, informó la autoridad marítima del archipiélago.

La Guardia Costera de Filipinas (PCG, por sus siglas en inglés) informó en una nota de prensa del “hallazgo inicial de 30 cuerpos a bordo del MV June Aster”, que se quemó por completo en la turística y paradisíaca provincia de Palawan, en el mar de China Meridional, tras haber partido de Manila el martes pasado.

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Hasta ahora, las autoridades no han dado detalles de las identidades de las víctimas mortales, mientras mantienen bajo reserva el listado de personas que viajaban en la embarcación, entre ellos 17 tripulantes y al menos 113 pasajeros, incluidos dos chilenos que forman parte de las 43 personas que escaparon con vida.

Citada en el escrito, la portavoz de la PCG, Noemie Cayabyab, explicó que equipos especializados, incluidos forenses, comenzaron a trasladar los restos hallados en horas de la tarde y esperan que estos sean evaluados el sábado una vez lleguen al puerto de Borac, en Palawan.

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Horas antes, la oficial superior de Comunicación Estratégica de la PCG, Joy Dianne Gumatay, había adelantado a EFE que habían encontrado “restos calcinados” dentro del barco, donde los rescatistas buscan a 84 personas dadas por desaparecidas tras el incidente.

Después de más de 30 horas de trabajo para extinguir las llamas y una posterior columna de humo, un equipo de bomberos logró entrar este viernes al ferri para una primera inspección, en la que “hallaron restos humanos calcinados en la zona de alojamiento de clase económica de la embarcación”, indicó Gumatay.

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Los guardacostas rebajaron hoy de 86 a 84 el número de desaparecidos después de que dos personas cuyos nombres se encuentran en la lista de embarque informaran de que no había viajado en el barco.

Por su parte, una portavoz de la Oficina Municipal de Reducción de Gestión del Riesgo de Desastres de Coron (Mdrrmo, por sus siglas en inglés) confirmó el jueves a EFE que los dos ciudadanos de origen chileno en el buque fueron rescatados y trasladados al hospital.

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De acuerdo con esta fuente, son los únicos extranjeros que de momento constarían en la lista de personas a bordo, pero esta información aún no es definitiva ni ha sido contrastada con otras fuentes.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

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