Incendio en ferri en Filipinas deja cinco muertos y desaparecidos: rescatistas hallan restos humanos

Los equipos de rescate que inspeccionaron por primera vez el ferri que se incendió cerca de la isla de Coron, en Filipinas, encontraron restos humanos calcinados en la zona de alojamiento de clase económica. Las autoridades adelantan las labores forenses para establecer cuántas víctimas dejó el siniestro.

El incendio se registró el miércoles por la noche, cuando la embarcación se encontraba en aguas de la provincia de Palawan, en el mar de China Meridional. Los bomberos tardaron más de 30 horas en controlar completamente las llamas y solo hasta este viernes pudieron ingresar al barco para realizar una primera inspección.

Joy Dianne Gumatay, oficial de Comunicación Estratégica de la Guardia Costera de Filipinas, confirmó el hallazgo a EFE y explicó que los restos están siendo examinados y contabilizados por los equipos forenses de la Policía Nacional.

¿Cuántas personas siguen desaparecidas?

El balance oficial fue actualizado este viernes. Las autoridades redujeron de 86 a 84 el número de desaparecidos, luego de confirmar que dos personas que aparecían en la lista de pasajeros finalmente no habían viajado en el ferri.

Hasta ahora, cinco personas han sido reportadas como fallecidas y 43 fueron rescatadas con vida. Entre los sobrevivientes se encuentran dos ciudadanos chilenos, un hombre y una mujer, que fueron trasladados a un hospital.

En total, según los registros disponibles, en la embarcación viajaban 115 pasajeros y 17 tripulantes. Sin embargo, las autoridades continúan verificando la información sobre las personas que estaban a bordo.

Un incendio que destruyó gran parte de la embarcación

El ferri había salido de Manila un día antes del incendio y se dirigía hacia la provincia de Palawan, en un recorrido que normalmente tarda más de 12 horas.

Las imágenes difundidas por la Guardia Costera muestran cómo la embarcación quedó prácticamente destruida por las llamas. Incluso después de controlar el incendio, los equipos de emergencia tuvieron que esperar para poder ingresar al interior debido a las condiciones del barco.

La prioridad ahora es identificar los restos encontrados y establecer el número definitivo de víctimas. La Guardia Costera y los equipos forenses continúan trabajando en la zona mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó el incendio.