Hutíes de Yemen toman isla clave en el estrecho que da acceso al mar Rojo

FOTODELDÍA Saná (Yemen), 10/01/2025.- Partidarios de los hutíes gritan consignas y levantan sus armas durante una protesta contra Estados Unidos e Israel en Saná, Yemen, el 10 de enero de 2025. Miles de partidarios de los hutíes se reunieron en Saná para protestar contra los últimos ataques israelíes contra sitios controlados por los hutíes en Yemen, en medio de la escalada de ataques hutíes contra Israel y la navegación comercial en los mares alrededor de Yemen, en represalia por la operación militar israelí en curso en la Franja de Gaza. EFE/EPA/YAHYA ARHAB / YAHYA ARHAB ( EFE )

Los rebeldes hutíes de Yemen tomaron este viernes una isla de gran valor estratégico en el estrecho de Bab el Mandeb y controlan este paso que da acceso al mar Rojo desde el océano Índico.

Desde la semana pasada, este grupo rebelde proiraní que domina amplias partes de Yemen lanzó una ofensiva para controlar esa vía marítima crucial que conecta Asia y Europa.

“Los barcos en los que iban los combatientes hutíes alcanzaron la isla de Perim, después de que las fuerzas del gobierno se retiraran ayer” jueves, indicó el responsable, un funcionario del ejecutivo reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Arabia Saudita, que sólo controla parte del país.

“Los hutíes han completado la toma de la zona de Bab el Mandeb y la isla de Perim, situada en el centro del estrecho”, enfatizó este responsable, que habló a la AFP bajo anonimato.

Un testigo dijo que los hombres armados “se estaban desplegando a lo largo de la costa de Bab el Mandeb”, con vehículos militares.

Los hutíes son un movimiento apoyado por Irán, que desde hace más de una década controla amplias zonas del oeste de Yemen y está en guerra contra el gobierno internacionalmente reconocido, respaldado por Arabia Saudita.

El estrecho de Bab el Mandeb ha cobrado aún más importancia desde que arrancó a fines de febrero la guerra en Irán, con los ataques de Estados Unidos e Israel.

Teherán ha usado como palanca de presión la práctica paralización del tránsito por el estrecho de Ormuz, que se encuentra al otro lado de la península arábiga y es una de las principales vías mundiales de tránsito de hidrocarburos.

Ante las graves perturbaciones en esa vía y para eludir el bloqueo iraní de Ormuz, Arabia Saudita ha optado por incrementar sus exportaciones de petróleo desde el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, ocasionalmente atacado por Teherán en estos meses.

Según el diario web estadounidense Axios, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, pidió al presidente Donald Trump que ordenara ataques contra los hutíes para frenarlos.

Trump denegó dicha demanda, formulada dos veces a lo largo de la jornada del jueves, según Axios, que cita a responsables norteamericanos.

Uno de ellos explicó a Axios que la administración Trump seguiría facilitando a Riad información de inteligencia sobre los hutíes y posibles blancos, pero no se plantea en este momento una intervención militar directa.

Las aguas del sur del mar Rojo tienen cuatro islas: Zuqar, tomada por los hutíes el jueves, Perim, y las dos islas Hanish.

Fuentes militares del gobierno yemení dijeron a AFP que los hutíes han asediado a las fuerzas regulares en las islas Hanish, y que según creen los rebeldes han ordenado a estas que se rindan.

Ofensiva “respaldada y planificada” por Irán

Los hutíes aceleraron su ofensiva en los últimos días en torno a Bab el Mandeb, y el jueves tomaron la ciudad portuaria de Moca, a 70 km al norte del estrecho.

Los precios del petróleo se resintieron y el barril de Brent volvía a cotizar este viernes por encima de los 100 dólares, en 104 USD. El West Texas Intermediate cotizaba muy cerca de los 100 dólares.

Antes de la guerra en Oriente Medio, Bab el Mandeb ya era una arteria principal para el petróleo, con el 12% de la circulación mundial en 2023, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Los petroleros y buques comerciales procedentes de Asia utilizan el estrecho de Bab el Mandeb para llegar al mar Rojo y después al canal de Suez y el Mediterráneo, y en sentido inverso hacia el océano Índico.

En caso de bloqueo del estrecho, la única alternativa, mucho más larga y costosa, consiste en rodear África por el cabo de Buena Esperanza.

En Moca, varios testigos afirmaron haber visto a combatientes hutíes entrar en la ciudad, mientras coreaban consignas contra Estados Unidos e Israel, enemigos de Irán.

En un comunicado, Tarek Saleh, comandante de las fuerzas que controlaban Moca, calificó la ofensiva hutí de “planificada y respaldada por Irán”.

Tras salir de Moca en plena noche, Mohamed, de 46 años, describe a AFP un ambiente “apocalíptico” en esta histórica ciudad portuaria, que dio nombre al café moka.

Hasta ahora, los hutíes controlaban gran parte del norte del país, incluida la capital, Saná, así como la importante ciudad portuaria de Hodeida, a unos 200 kilómetros al norte de Moca.

Pero no controlaban zonas con acceso directo al estrecho de Bab el Mandeb.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 46.000 personas han sido desplazadas desde la reanudación de la intensificación de los combates en el suroeste del país.

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