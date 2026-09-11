Rechazan nuevos ataques contra la misión médica en el Catatumbo

Norte de Santander.

En menos de 24 horas se han registrado dos hechos que afectan a la misión médica en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

Al caso de una ambulancia y su conductor que fueron retenidos durante algunos minutos y posteriormente liberados, se suma ahora el secuestro de otro conductor de ambulancia, cuyo paradero aún se desconoce.

Ante esta situación, Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, rechazó los hechos y cuestionó la falta de acciones y pronunciamientos de las instituciones frente a las dificultades que, según aseguró, vienen enfrentando desde hace tiempo los trabajadores de la salud en el Catatumbo.

“La verdad que lo que nos preocupa es que no hay ninguna acción ni pronunciamiento de la institucionalidad, porque nosotros hemos venido denunciando hace mucho rato que prácticamente los trabajadores de la salud están allá coartados en su derecho del movimiento, del accionar de su trabajo, y tienen horarios específicos”, señaló Hernández a Caracol Radio.

Según el dirigente sindical, los trabajadores de la salud estarían enfrentando restricciones para movilizarse por el territorio, especialmente después de las 6:00 de la tarde, una situación que, advierte, puede afectar la atención de emergencias.

“Allá en horas, ya después de las 6:00 de la tarde, la orden que tienen, lo que nosotros conocemos de los grupos al margen de la ley, es que no deben desplazarse estos vehículos por ninguna parte del territorio del Catatumbo, cosa que nos parece inaudita, porque hay urgencias de vida que hay que mover, que hay que cumplir”, explicó.

El presidente de Asintraser Salud Norte insistió en que la misión médica debe mantenerse al margen del conflicto y pidió a los grupos armados respetar a todos los trabajadores del sector, independientemente de la función que desempeñen.

“Por eso siempre hemos rechazado, le hemos pedido a la sociedad, a los movimientos al margen de la ley, que dejen la misión médica por fuera, que los trabajadores de la salud, independientemente del rango que ocupen, el conductor, la trabajadora de servicios generales, el auxiliar, el médico, el especialista, sólo han sido formados para eso, para servir en el sector salud”, manifestó el dirigente.

Hernández también explicó que los trabajadores de la salud no tienen dentro de sus funciones verificar la identidad o la pertenencia de las personas que requieren atención médica, por lo que pidió que esta labor pueda desarrollarse sin restricciones derivadas del conflicto armado.

“No estamos autorizados para pedir cédula, ni pedirles a dónde están vinculados, ni con quién ellos convergen, allá es solamente qué tienes, qué te duele, qué hay que hacer, y es lo que hacen los trabajadores de la salud”, agregó.

Sobre el conductor cuyo paradero se desconoce, el dirigente gremial planteó como una posibilidad que su secuestro esté relacionado con el incumplimiento de alguna de las restricciones impuestas por los grupos armados, aunque hasta el momento no se conoce oficialmente qué ocurrió con el trabajador.

“Creemos nosotros que, de pronto, al compañero recibir una orden médica y desobedecer un lineamiento de los grupos al margen de la ley, lo hayan secuestrado y hoy, lamentablemente, lo tengan retenido”, dijo Aristides Hernández.

Finalmente, el representante del sector salud hizo un llamado para que se garantice la integridad del trabajador y se respete la misión médica en el Catatumbo y en el resto del país.

“Pedimos respeto a la vida del trabajador y respeto a la misión médica en todo el departamento y en todas partes del país”, concluyó el presidente de Asintraser Salud Norte.