Muere en Bogotá el periodista cucuteño Arbenis Petit López

Cúcuta.

El periodismo de Norte de Santander está de luto por la muerte del periodista cucuteño Arbenis Petit López, quien falleció en Bogotá a los 87 años por causas naturales.

Petis López dedicó más de 30 años de su vida a Caracol Radio, donde comenzó su trayectoria como reportero y posteriormente asumió la dirección de noticias de esta casa radial en Cúcuta durante la década de los 80.

A lo largo de su carrera estuvo al frente de importantes cubrimientos periodísticos, entre ellos la tragedia aérea registrada en 1988, cuando un avión de Avianca que cubría la ruta Cúcuta-Cartagena se accidentó, y la visita de la madre Teresa de Calcuta a Cúcuta durante su breve paso por la frontera.

Quienes conocieron su trabajo lo recuerdan como un periodista sereno, de gran inteligencia y amplia cultura, con un profundo conocimiento de Colombia y, especialmente, de Norte de Santander.

Su vínculo con Cúcuta también estuvo marcado por el cariño que siempre expresó hacia la ciudad que lo vio nacer.

El malecón, la avenida Cero, los puentes fronterizos y el estadio General Santander fueron algunos de los lugares que permanecieron en su memoria y que hicieron parte de su mirada sobre la ciudad.

Después de su paso por Caracol Radio Cúcuta, Arbenis Petit continuó su carrera periodística en el Valle del Cauca, donde trabajó en Radio Tuluá y en el periódico local El Picacho.

Hoy, desde Caracol Radio, recordamos a un colega que durante décadas hizo parte de esta casa radial y que dejó una huella en el periodismo de Norte de Santander.