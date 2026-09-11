“No nos dejen solos”, clamor del alcalde de El Carmen, Norte de Santander

Norte de Santander.

El alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se fortalezca la presencia de la Fuerza Pública en este municipio de Norte de Santander, luego del nuevo ataque registrado en el corregimiento de Guamalito.

El mandatario aseguró que desde el Gobierno Nacional se ha mantenido comunicación con la administración municipal y señaló que tiene prevista una reunión presencial en Ocaña con los ministros del Interior y de Defensa, en medio de la compleja situación de seguridad que atraviesa esta zona del departamento.

“Hoy tengo yo que reconocer que el Gobierno Nacional ha estado en constante comunicación conmigo, incluso desde muy tempranas horas de la mañana he hablado con el señor ministro de Defensa y para el día de hoy tengo establecido y programado una reunión presencial en la ciudad de Ocaña con él y el ministro del Interior”, señaló el alcalde.

El mandatario insistió en que el municipio requiere acompañamiento para recuperar el control territorial y garantizar condiciones de seguridad para la población de Guamalito, donde la violencia ha generado temor y preocupación entre sus habitantes.

“Solo resta reiterarles lo que les he dicho telefónicamente: que es el momento de que nos ayuden a recuperar el territorio, que es el momento en el que podamos brindarles seguridad y tranquilidad al corregimiento de Guamalito y, lo más importante, que no nos dejen solos”, dijo el mandatario municipal.

Contreras reconoció que las autoridades nacionales han manifestado su respaldo y aseguró que espera que las solicitudes realizadas por la administración municipal se traduzcan próximamente en acciones concretas en el territorio.

Una de las principales preocupaciones del alcalde es que la escalada de violencia pueda extenderse hasta la cabecera municipal de El Carmen, teniendo en cuenta la cercanía de Guamalito con el casco urbano.

“Lo que más me preocupa es que esta escalada terrorista primero se extienda hacia la cabecera municipal. Acordémonos que Guamalito está a escasos ocho kilómetros de la cabecera municipal de El Carmen”, advirtió Contreras.

El alcalde también manifestó su preocupación por el posible aumento del desplazamiento de habitantes de Guamalito, una comunidad que, según señaló, ha enfrentado durante años los efectos de la violencia.

“Lo segundo, que se siga aumentando el traslado o el abandono de la población de Guamalito, quienes han sufrido por muchos años esta violencia y que decidan irse de una vez por todas de nuestro corregimiento”, explicó el mandatario.

Finalmente, Contreras aseguró que desde la administración municipal buscan transmitir un mensaje de respaldo a los habitantes, mientras se espera el fortalecimiento de las acciones de seguridad en esta zona del departamento.

“Yo creo que es el momento también de que quienes habitamos en el territorio de El Carmen, quienes habitamos la cabecera municipal, quienes habitan el corregimiento de Guamalito sepan que tienen de la mano la Fuerza Pública que les va a seguir brindando seguridad de aquí en adelante”, concluyó el alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras.