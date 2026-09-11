Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 sep 2026 Actualizado 21:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Deportes

Noche UFC 2026: hora y por dónde ver EN VIVO en Colombia peleas de Brandon Moreno y Alexa Grasso

Llega uno de los eventos más esperados de la UFC en el año: la Noche UFC, cartelera en donde México es el protagonista. Le contamos todos los detalles.

Brandon Moreno y Alexa Grasso. Fotos: Getty Images.

Brandon Moreno y Alexa Grasso. Fotos: Getty Images.

Brandon Moreno y Alexa Grasso. Fotos: Getty Images.
Añadir Caracol Radio en Google

Este sábado, 12 de septiembre, en el Desert Diamond Arena, de Glendale, Arizona, Estados Unidos, llega uno de los eventos más esperados de la Ultimate Fighting Championship, la compañía más importante de las artes marciales mixtas en el mundo. Se trata de la Noche UFC, cartelera en la que se le da protagonismo a las peleadores mexicanos de la empresa, pues este país es uno de los que más consume el deporte en la Tierra.

Lea más: ¿Conor McGregor o Islam Makhachev? Topuria reveló con quien le gustaría enfrentarse: “me divertiría”

Así las cosas, el evento contará en toda su cartelera con varios peleadores destacados, como los ya campeones Brandon Moreno y Alexa Grasso, además de combates de nuevas promesas como Regina Tarin.

En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

Las peleas destacadas de la Noche UFC 2026

Pues bien, dentro de las peleas destacadas está, claramente, el combate estelar que será entre el histórico de la UFC Jean Silva, que se enfrentará al mexicano José Miguel Delgado.

En la pelea coestelar estará el excampeón del peso mosca de la UFC, el mexicano Brandon Moreno, que se medirá contra estadounidense Joseph Morales.

Adicionalmente, en el apartado masculino y en la categoría de peso pesado, el norteamericano Curtis Blaydes, que perdió en su último combate en el evento de la Casa Blanca contra Josh Hokit, buscará volver a la victoria enfrentándose contra el dominicano Waldo Cortes Acosta.

Ya en el apartado femenino, la cartelera verá acción por parte de la mexicana excampeona del peso mosca Alexa Grasso (actual tercera del ranking de ese mismo peso), que chocará puños con la francesa Manon Fiorot, segunda en la división.

Así mismo, la promesa mexicana que ganó en su debut en la UFC, Regina Tarin, se enfrentará a la estadounidense JJ Aldrich en combate de peso mosca.

Le puede interesar: El doble campeón de la UFC Ilia Topuria reveló cuál es el rival más difícil contra el que ha peleado

Resto de la cartelera de la Noche UFC

Cartelera estelar

  • Jean Silva vs. Jose Delgado - Peso pluma
  • Brandon Moreno vs. Joseph Morales - Peso mosca
  • Tommy McMillen vs. Marwan Rahiki - Peso pluma
  • Manon Fiorot vs. Alexa Grasso - Peso mosca
  • Waldo Cortes-Acosta vs. Curtis Blaydes - Peso pesado
  • David Martinez vs. Dan Ige - Peso gallo

Cartelera preliminar

  • Tim Elliott vs. Edgar Chairez - Peso mosca
  • Ignacio Bahamondes vs. Muslim Salikhov - Peso welter
  • Yousri Belgaroui vs. Djorden Santos - Peso medio
  • Drakkar Klose vs. Tommy Gantt - Peso ligero
  • Rafa Garcia vs. Rong Zhu - Peso ligero
  • Sean King vs. Jessie Rosas - Peso Plumas
  • JJ Aldrich vs. Regina Tarin - Peso mosca

Hora en Colombia para ver la Noche UFC 2026

Pues bien, el evento de Noche UFC 2026 iniciará en Colombia a la 1:00 de la tarde con el arranque de las peleas preliminares.

Luego, la cartelera estelar estaría comenzando hacia las 4:00 de la tarde. Las peleas estelares y coestelares estarían iniciando cerca de las 6:00 de la tarde, dependiendo de qué tan rápido o lento acaben los combates anteriores.

¿Por dónde ver EN VIVO en Colombia el evento completo de la Noche UFC 2026?

Lea también: “Feliz de representar a mi gente”: Javier Reyes, en su debut en UFC, venció por TKO a Douglas Silva

Finalmente, recuerde que para ver esta cartelera de la UFC, así como las demás de la compañía, se podrá hacer solamente por medio de la plataforma de streaming Paramount +, pues es la empresa que tiene los derechos de transmisión.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado