Noche UFC 2026: hora y por dónde ver EN VIVO en Colombia peleas de Brandon Moreno y Alexa Grasso

Este sábado, 12 de septiembre, en el Desert Diamond Arena, de Glendale, Arizona, Estados Unidos, llega uno de los eventos más esperados de la Ultimate Fighting Championship, la compañía más importante de las artes marciales mixtas en el mundo. Se trata de la Noche UFC, cartelera en la que se le da protagonismo a las peleadores mexicanos de la empresa, pues este país es uno de los que más consume el deporte en la Tierra.

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Así las cosas, el evento contará en toda su cartelera con varios peleadores destacados, como los ya campeones Brandon Moreno y Alexa Grasso, además de combates de nuevas promesas como Regina Tarin.

En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

Las peleas destacadas de la Noche UFC 2026

Pues bien, dentro de las peleas destacadas está, claramente, el combate estelar que será entre el histórico de la UFC Jean Silva, que se enfrentará al mexicano José Miguel Delgado.

En la pelea coestelar estará el excampeón del peso mosca de la UFC, el mexicano Brandon Moreno, que se medirá contra estadounidense Joseph Morales.

Adicionalmente, en el apartado masculino y en la categoría de peso pesado, el norteamericano Curtis Blaydes, que perdió en su último combate en el evento de la Casa Blanca contra Josh Hokit, buscará volver a la victoria enfrentándose contra el dominicano Waldo Cortes Acosta.

Ya en el apartado femenino, la cartelera verá acción por parte de la mexicana excampeona del peso mosca Alexa Grasso (actual tercera del ranking de ese mismo peso), que chocará puños con la francesa Manon Fiorot, segunda en la división.

Así mismo, la promesa mexicana que ganó en su debut en la UFC, Regina Tarin, se enfrentará a la estadounidense JJ Aldrich en combate de peso mosca.

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Resto de la cartelera de la Noche UFC

Cartelera estelar

Jean Silva vs. Jose Delgado - Peso pluma

Brandon Moreno vs. Joseph Morales - Peso mosca

Tommy McMillen vs. Marwan Rahiki - Peso pluma

Manon Fiorot vs. Alexa Grasso - Peso mosca

Waldo Cortes-Acosta vs. Curtis Blaydes - Peso pesado

David Martinez vs. Dan Ige - Peso gallo

Cartelera preliminar

Tim Elliott vs. Edgar Chairez - Peso mosca

Ignacio Bahamondes vs. Muslim Salikhov - Peso welter

Yousri Belgaroui vs. Djorden Santos - Peso medio

Drakkar Klose vs. Tommy Gantt - Peso ligero

Rafa Garcia vs. Rong Zhu - Peso ligero

Sean King vs. Jessie Rosas - Peso Plumas

JJ Aldrich vs. Regina Tarin - Peso mosca

Hora en Colombia para ver la Noche UFC 2026

Pues bien, el evento de Noche UFC 2026 iniciará en Colombia a la 1:00 de la tarde con el arranque de las peleas preliminares.

Luego, la cartelera estelar estaría comenzando hacia las 4:00 de la tarde. Las peleas estelares y coestelares estarían iniciando cerca de las 6:00 de la tarde, dependiendo de qué tan rápido o lento acaben los combates anteriores.

¿Por dónde ver EN VIVO en Colombia el evento completo de la Noche UFC 2026?

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Finalmente, recuerde que para ver esta cartelera de la UFC, así como las demás de la compañía, se podrá hacer solamente por medio de la plataforma de streaming Paramount +, pues es la empresa que tiene los derechos de transmisión.

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