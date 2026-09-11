Las autoridades analizan situación de seguridad en Cúcuta

Cúcuta

Las alertas tempranas, los recientes ataques terroristas contra la sede del Departamento de Policía, contra la estación de policía del municipio de Los Patios, el sobrevuelo de drones, y la preocupación por la presencia del Eln, fueron temas de análisis en las últimas horas.

Estos hechos fueron los que las autoridades analizaron en el más reciente consejo de seguridad, donde se analizaron las acciones de carácter preventivo, la capacidad de respuesta y la labor que realiza inteligencia en Cúcuta y el área metropolitana.

Así mismo, las autoridades revisaron los planes de acción por parte de la fuerza pública, Ejército Nacional y Policía Nacional para hacer frente a las amenazas terroristas de esa guerrilla.

Se evalúo ademas los controles que se han puesto en marcha en entidades u sedes oficiales para evitar que estos terminen siendo objetivos de los violentos.

Finalmente las autoridades reclamaron apoyo y colaboración a la ciudadanía para que informen oportunamente sobre cualquier situación de riesgo u amenaza.