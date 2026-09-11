Autoridades sanitarias rechazan ataque a la misión médica

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander rechazaron un nuevo ataque contra la misión médica en el municipio de Tibú en la región del Catatumbo.

En las últimas horas, las autoridades reportaron que hombres armados llegaron hasta la IPS Hospital san José de Tibú y le manifestaron a la vigilante que se iban a llevar la ambulancia de placas OES 087 que esta en las afueras del centro médico.

Así mismo, retuvieron de manera temporal al conductor Fabian Acosta, quien horas más tarde fue dejado en libertad cerca al casco urbano del municipio.

La Directora del Instituto Departamental de Salud Nelly Santafé dijo a Caracol Radio “lamentamos este hecho que viola el derecho internacional humanitario y pedimos respeto por la misión médica”.

Indicó que estos hechos atentan contra la labor que realizan los profesionales de la salud y generan dificultades en la atención en una zona con dificultades de orden público como la región del Catatumbo.