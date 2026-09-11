Gobernación de Caldas entregará estadio Los Alpes, en La Dorada, tras inversión de $8.419 millones

Colombia

El Gobierno departamental del gobernador Henry Gutiérrez le puso lupa al desarrollo del deporte en los habitantes doradenses y, en ese sentido, le apuntó a que tuvieran el segundo estadio más grande de Caldas. Por este motivo, la Gobernación y la Alcaldía de La Dorada entregarán oficialmente la obra del estadio de Los Alpes.

Así es el estadio de Los Alpes

Y es que poder ir a un estadio grande, iluminado, profesional y disfrutar de la pasión del fútbol es aún un sueño en muchos municipios de Colombia. Sin embargo, desde este sábado, para La Dorada será una realidad y un momento histórico.

Esta obra, de las más importantes de los últimos años en el puerto caldense, fue posible gracias al apoyo de la Gobernación de Caldas, que destinó $8.419 millones de pesos para hacerla realidad.

Además, este es un escenario deportivo de primer nivel que fue posible con la concurrencia de municipio, que aportó $850 millones para las obras.

El estadio municipal de Los Alpes tendrá todo lo que los deportistas, los jóvenes, los niños y las familias necesitan para el desarrollo correcto de la disciplina: una cancha de fútbol 11 con dimensiones reglamentarias, grama natural y riego automatizado. Además, graderías cubiertas.

El estadio de Los Alpes, tras las obras, se posiciona como un escenario deportivo de primer nivel en la región Ampliar El estadio de Los Alpes, tras las obras, se posiciona como un escenario deportivo de primer nivel en la región Cerrar

Esto dijo el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel

Por su parte, el Gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, resaltó el trabajo paralelo que se ha hecho en el departamento para potenciar sus sectores, como el deportivo, a la vez que se atiende adecuadamente a los afectados por el terremoto del 10 de agosto.

“Mientras atendemos las necesidades de quienes han sido afectados por el terremoto, debemos seguir construyendo las obras que necesita Caldas para crecer. Este estadio hace parte de esa visión de departamento que quiero seguir construyendo: un Caldas con mejores escenarios, más oportunidades y espacios donde nuestra gente pueda desarrollar todo su talento y donde, sobre todo, pueda ser feliz”, explicó.