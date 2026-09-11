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Fiesta del Libro de Medellín 2026: 3.600 actividades GRATIS y Corea del Sur como invitado

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín comienza este jueves 11 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 20 de septiembre en el Jardín Botánico de la ciudad. Durante diez días, habitantes y turistas podrán disfrutar de una amplia programación cultural con entrada completamente gratuita.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la recién nombrada secretaria de Cultura de Medellín, Verónica Suárez, explicó que el evento tendrá más de 3.600 actividades entre literatura, música, teatro, cine, exposiciones y conversatorios.

Fiesta del Libro de Medellín será gratuita

Uno de los principales atractivos de esta edición es que el ingreso a las actividades será gratuito. De acuerdo con Suárez, se trata de uno de los eventos del libro de mayor magnitud en el país que mantiene esta característica.

La programación estará disponible todos los días desde las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, por lo que los asistentes podrán encontrar actividades durante buena parte de la jornada.

La secretaria destacó que la invitación está abierta tanto para los habitantes de Medellín como para visitantes de otras ciudades del país.

Corea del Sur, país invitado a la Fiesta del Libro

Corea del Sur es el país invitado de esta edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Su presencia incluirá diferentes expresiones culturales que van más allá de la literatura.

Según explicó Verónica Suárez, los asistentes podrán encontrar muestras de arte, K-Pop y teatro musical coreano, además de encuentros con destacados autores del país asiático.

Entre las invitadas está Gendry-Kim, autora de Hierba, reconocida dentro de la novela gráfica. La secretaria de Cultura resaltó además el interés que ha despertado su participación entre los jóvenes.

Suárez contó que la escritora ya tuvo un encuentro con estudiantes de una institución pública de Medellín, quienes le entregaron cartas y mensajes de agradecimiento por su visita a la ciudad.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: