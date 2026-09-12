Solo 34 de 62 emprendedores pudieron seguir vendiendo tras la tormenta en Bucaramanga

La tormenta que cayó sobre Bucaramanga también dejó pérdidas entre los emprendedores que participan en la Feria Bonita. De los 62 que estaban instalados en el Parque García Rovira, solo 34 pudieron continuar con sus ventas y 28 quedaron afectados.

La luvia dañó mercancía y materiales que habían sido preparados durante semanas o meses para participar en la feria. Según el primer balance conocido, algunos emprendedores perdieron hasta el 70 % de sus productos.

Natalia Torres, directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, explicó que entre los más afectados hay artesanos que habían elaborado con anticipación tejidos, sombreros y otros productos hechos a mano.

“Había muchas personas que llevaban haciendo sus productos por muchos meses”, señaló.

La idea ahora es buscar una segunda oportunidad para quienes no pudieron continuar. Torres explicó que se estudia abrir un nuevo espacio la próxima semana para que los afectados regresen cuando hayan logrado recuperar parte de sus insumos o productos.

También se contempla habilitar, a través de una fundación, un mecanismo para que empresas y ciudadanos puedan hacer aportes destinados a quienes tuvieron mayores pérdidas.

La Feria Bonita, mientras tanto, mantiene buena parte de su programación. Tropifest sigue previsto, aunque con un inicio más tarde de lo programado porque parte de los equipos de sonido se mojaron durante la tormenta y debían secarse antes de ser utilizados.

Para el fin de semana continúan previstos el desfile de Clásicos y Antiguos, el Reggaeton Fest y Picos de Oro, además de la programación gastronómica y de emprendimientos en el centro de la ciudad.