Yamil Arana inicia transformación de la salud en Villanueva y San Cristóbal

La transformación de la salud pública en Villanueva y San Cristóbal comienza este sábado 12 de septiembre, con la entrada del Hospital Universitario del Caribe (HUC) como responsable de la administración y prestación del 100 % de los servicios de primer nivel en ambos municipios.

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La decisión fue anunciada por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien aseguró que la llegada del HUC busca superar las dificultades que actualmente enfrentan las comunidades y avanzar hacia una atención más digna, cercana y oportuna.

“El deterioro y la mala prestación del servicio de salud en Villanueva y San Cristóbal pasarán a la historia. Lo prometimos y lo vamos a cumplir”, afirmó el mandatario departamental.

En San Cristóbal, la intervención contempla atender problemas identificados en la infraestructura, entre ellos inundaciones, fallas en los sistemas de aire acondicionado y una oferta limitada de servicios. La administración departamental busca recuperar las condiciones necesarias para garantizar una atención adecuada a los habitantes.

Mientras tanto, en Villanueva, el HUC comenzará a prestar los servicios desde una sede temporal que permitirá mantener la atención mientras se estructura una solución definitiva.

La Gobernación anunció que la Secretaría de Salud de Bolívar iniciará la estructuración del proyecto para construir una nueva sede hospitalaria en Villanueva, definiendo los aspectos técnicos, administrativos y financieros necesarios para desarrollar la obra.

“En Villanueva no nos vamos a quedar solamente con una sede temporal: vamos por un nuevo hospital”, enfatizó Arana.

La estrategia también contempla posteriormente la incorporación de Clemencia a este modelo de prestación de servicios, con el propósito de fortalecer la red pública de salud en el departamento.

Para el gobernador, el objetivo es que la transformación no se limite a un cambio administrativo, sino que se traduzca en mejores instalaciones, mayor capacidad de atención y servicios de salud que respondan a las necesidades de los bolivarenses.

De esta manera, desde este sábado comienza una nueva etapa para la atención en Villanueva y San Cristóbal, bajo la administración del Hospital Universitario del Caribe y con una hoja de ruta que busca solucionar las dificultades actuales y avanzar hacia una infraestructura de salud más moderna y permanente.