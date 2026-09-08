Medellín prepara un gran canto colectivo por la paz durante el Mes por la Paz

Medellín

Un grupo de voces se prepara para encontrarse en Medellín alrededor de un mismo propósito: cantar por la paz. El próximo viernes 18 de septiembre, el Auditorio del Parque Biblioteca Belén será escenario de un concierto colectivo que hará parte de la programación del Mes por la Paz 2026.

La jornada, programada para las 12:00 del mediodía, reunirá al Coro Reconciliación con las personas que respondieron a una convocatoria para participar en un canto colectivo. La propuesta busca que la música sea un punto de encuentro para reconocer diferentes historias, celebrar la vida y reivindicar la reconciliación como una vía para transformar las diferencias.

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El evento se realizará pocos días antes del Día Internacional de la Paz, que se conmemora cada 21 de septiembre, y se plantea como un espacio para llevar el mensaje de paz más allá de los discursos y convertirlo en una experiencia compartida.

Un coro que nació para reconciliar

El protagonista de la jornada será el Coro Reconciliación de la Orquesta Filarmónica de Medellín, una iniciativa creada en 2019 como un espacio de encuentro entre víctimas del conflicto y personas vinculadas a procesos de paz.

De acuerdo con la Filarmónica, el proyecto utiliza el canto colectivo para resignificar las experiencias relacionadas con el conflicto y generar espacios de convivencia. Sus integrantes trabajan durante buena parte del año en ensayos y participan en escenarios relacionados con la memoria histórica, los derechos humanos, la paz y la reconciliación.

La cita será en el Auditorio del Parque Biblioteca Belén, carrera 76 #18A-19, a las 12:00 del mediodía, con entrada para quienes quieran sumarse a este encuentro alrededor de la música y la construcción de paz.