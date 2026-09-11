Dos hombres fueron enviados a prisión por almacenar armas en Cartagena y Turbaco

Dos hombres fueron enviados a centros carcelarios por decisión de jueces de control de garantías, luego de ser señalados por la Fiscalía General de la Nación de portar o tener armas y municiones de manera ilegal en Cartagena y Turbaco, Bolívar.

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Uno de los casos corresponde a Aldair José González Fuentes, de 32 años, quien fue capturado el pasado 4 de septiembre durante un allanamiento realizado por la Policía Nacional en el barrio Petare, en Cartagena.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en el inmueble cuatro cartuchos calibre 9 milímetros, los cuales, según la Fiscalía, se encontraban en condiciones aptas para ser disparados.

El segundo caso ocurrió en Turbaco y está relacionado con Juan David Barrios Cardona, alias ‘Ballestas’, de 27 años, quien fue capturado el pasado 17 de agosto en el barrio Pumarejo.

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La captura se produjo durante un allanamiento en el que los uniformados encontraron un revólver y tres cartuchos calibre 38, elementos que fueron incorporados a la investigación.

Aunque los procedimientos ocurrieron en lugares y momentos diferentes, la Fiscalía presentó a ambos hombres ante jueces de control de garantías y solicitó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.

A los procesados les fue imputado el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, ninguno de los dos aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Los jueces, tras valorar los elementos presentados por la Fiscalía, determinaron que ambos deberán permanecer privados de la libertad mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.