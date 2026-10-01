El Café de Colombia llega a 108 países y fortalece su presencia a nivel global

En el marco del Día Internacional del Café, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) destacó que el Café de Colombia llega actualmente a 108 países, consolidándose como uno de los productos agrícolas más reconocidos y valorados en el mercado internacional gracias al trabajo de 560 mil familias caficultoras en el país.

La Federación señaló que el café colombiano, cultivado en 23 departamentos y 601 municipios, se caracteriza por ser un café arábica suave de alta calidad, con perfiles de taza diferenciados según su origen, las condiciones del suelo y la altitud de cultivo, factores que le permiten responder a una demanda mundial cada vez más especializada.

Según el gremio, la estrategia comercial se basa en una relación directa entre compradores internacionales y productores, a través de visitas a las fincas, procesos de catación y selección de perfiles específicos de café para cada mercado.

“En este Día Internacional del Café, la fecha nos invita a reconocer todo lo que hay detrás de una taza: el trabajo de los caficultores, el conocimiento, la calidad, la innovación y toda una cadena que hace posible que el café 100% colombiano llegue a consumidores en Colombia y en todo el mundo”, afirmó Natalia Valencia, jefe de mercadeo de la FNC y directora de Cafés de Colombia Expo 2026.

Por su parte, RappiAds reveló que el consumo de café en su plataforma continúa creciendo en Colombia y que las ciudades de la Costa Caribe lideran la expansión de la categoría. Aunque Bogotá sigue siendo el mercado con más pedidos y mayor ticket promedio de compra, ciudades como Valledupar, Barranquilla, Santa Marta y Montería registraron los mayores incrementos en órdenes durante 2026.

El estudio muestra además una tendencia hacia productos de mayor valor, con un crecimiento del 43,7% en compras entre $50.000 y $100.000 y del 25,4% en pedidos superiores a $100.000. Los cafés premium, de origen y de especialidad son los que presentan mayor dinamismo, impulsados por consumidores que valoran la calidad, la trazabilidad y la conveniencia de recibir sus productos en pocos minutos.

Según RappiAds, el auge de marcas independientes y cafés especializados está ampliando la oferta en distintas regiones del país, mientras que las marcas tradicionales también mantienen un crecimiento importante, reflejando el interés de los colombianos por explorar nuevas opciones sin perder la tradición cafetera