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01 oct 2026 Actualizado 15:14

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Nuevo muelle flotante impulsará la pesca artesanal en Providencia

El muelle, construido con una inversión cercana a los $1.414 millones

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Providencia / Caracol Radio / Kiara Severiche

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El muelle, construido con una inversión cercana a los $1.414 millones, beneficiará directamente a 23 pequeños

La isla de Providencia cuenta desde ahora con un nuevo muelle flotante destinado a fortalecer la actividad de los pescadores artesanales y mejorar las operaciones de atraque, embarque y desembarque de productos pesqueros. La infraestructura fue entregada por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en articulación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), como parte de una estrategia de recuperación productiva para el territorio.

El muelle, construido con una inversión cercana a los $1.414 millones, beneficiará directamente a 23 pequeños productores raizales asociados a la Cooperativa Fish and Farm. La obra facilita la llegada y salida de embarcaciones y fortalece la conexión con el centro de acopio pesquero de la isla.

Esta infraestructura hace parte del Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) orientado al fortalecimiento de la pesca artesanal en Providencia, cuya inversión total asciende a $3.387 millones. De ese monto, más de $2.707 millones son aportados por la ADR.

Además del muelle, la iniciativa contempla la adecuación del centro de acopio, sistemas de refrigeración y cadena de frío, dotación de equipos y herramientas, transporte, soluciones tecnológicas y capacitación técnica para optimizar la manipulación y comercialización de los productos pesqueros.

Según la ADR, el proyecto busca conectar toda la cadena productiva, desde el desembarque de las embarcaciones hasta la conservación y salida del pescado hacia los mercados, contribuyendo a la recuperación económica de la comunidad raizal tras las afectaciones causadas por el huracán Iota. Actualmente, el PIDAR registra un avance del 55 %.

Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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