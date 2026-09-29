Fedearroz pide medidas urgentes para evitar una crisis mayor en el sector arrocero

La Federación Nacional de Arroceros hizo un llamado urgente al Ministerio de Agricultura para que adopte medidas de apoyo dirigidas a los productores de arroz, quienes atraviesan una compleja situación económica derivada de los bajos precios de comercialización registrados durante las cosechas de 2025 y 2026, así como de la caída en la productividad ocasionada por la presencia del fenómeno de El Niño…

El gerente de Fedearroz, Rafael Hernández advirtió que los ingresos y la capacidad de pago de los arroceros se han visto seriamente comprometidos en distintas regiones del país, con especial afectación en Casanare, el principal departamento productor de arroz de Colombia.

Cuestionó el comportamiento de la industria molinera frente a los productores casanareños. De acuerdo con Fedearroz, los incrementos en los precios de compra del arroz paddy se efectuaron cuando cerca del 80% de la cosecha ya había sido comercializada, lo que impidió que la mayoría de los agricultores recuperara sus costos de producción, pese a haber cumplido compromisos de reducción de áreas sembradas.

De otra parte, informó que la siembra de la cosecha en las zonas de riego se ha reducido en un 30% debido a que los ríos reportan una fuerte reducción en su caudal por efectos de las altas temperaturas.

Ante este panorama realizó un llamado al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond para que se adopten medidas concretas que permita a los productores de arroz superar el actual panorama.