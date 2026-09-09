Golden Platino, la firma con la que se habría lavado dinero corrupto, en alcaldía de Daniel Quintero

Medellín, Antioquia

Durante la visita del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga a los Estados Unidos, a finales de agosto, el mandatario entregó al FBI información de cómo se habría enviado oro y criptomonedas a Norteamérica, que adquirido con recursos provenientes de presuntos hechos de corrupción de la alcaldía de Daniel Quintero Calle.

Durante las declaraciones el mandatario aseguró que había una firma comercializadora de oro, que en particular, había tenido un incremento sustancial de sus ingresos durante el periodo de Quintero Calle y que una vez se acabó esa alcaldía, habría llegado a ceros su comercialización.

Esta firma, según conoció Caracol Radio es Golden Platino Colombia S.A.S una entidad que tenía para el 2021 como representante legal a Jhonny Armando Jaramillo Montoya; una persona sobre la cual varios testigos han entregado versión a la Fiscalía, como quien autorizaba la contratación en el Instituto de Deporte y Recreación INDER MEDELLÍN, durante la administración de Quintero Calle.

Informes de investigador de campo habla del poder de Jaramillo en el Inder

Un informe de investigador de la Fiscalía General de la Nación conocido por Caracol Radio asegura que un testigo refiere que el señor Jhonny Armando Jaramillo Montoya, representante legal de la Firma Golden Platino Colombia S.A.S, fue quien aprobó el nombramiento de la junta directiva del INDER Medellín, esto como presunta contraprestación por la financiación de la campaña de Daniel Quintero Calle.

El mismo testigo asegura que en el equipo directivo del INDER se encontraba varias personas cercanas a Jhonny Armando Jaramillo Montoya, entre ellos el entonces asesor del instituto Juan Camilo Londoño Barrera, el subdirector de fomento deportivo Eric Cogollo Zapata, en el mismo cargo Magda Isabella Luna Mesa, el entonces subdirector de escenarios deportivos Alejandro Estrada Moreno, la asesora Carmen Lucia Tangarife López y la asesora de la oficina de comunicaciones Isabel Cristina Murillo.

¿De donde habrían salido los recursos públicos que habrían terminado en la comercializadora de oro?

En los mismo documentos obtenidos por Caracol Radio se sustenta la hipótesis de la Fiscalía de que los recursos habrían llegado por el direccionamiento de una contratación del Presupuesto Participativo. Se trata de un presunto entramado para que una firma llamada CYAN se quedará con el contrato de fomento deportivo en comunas de Medellín.

La Fiscalía tiene entre sus archivos el nombre de dos hermanos: Yuber Antonio Ordóñez Vegara, quien se desempeñó como jefe de la oficina jurídica del INDER, además pareja sentimental de la asesora de la oficina de comunicaciones Murillo, y su hermano Yuynnan Ordoñez Vergará, líder del programa de planeación local y presupuesto participativo.

Ellos dos habrían sido primordiales en la estructuración del contrato para que los recursos del Presupuesto Participativo pasaran al INDER de Medellín y posteriormente fuera contratación interadministrativa con Metroparques, una empresa industrial del estado de propiedad del distrito, para que finalmente por invitación privada quedara en CYAN, la compañía de Mauricio Jaramillo.

Por este proceso ya fueron imputados por la Fiscalía Mauricio Jaramillo, el exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano y la entonces directora del INDER Diana Paola Toro.

¿Qué tiene que ver Sebastián Ortega con este entramado?

El alcalde Federico Guitérrez, en sus declaraciones aseguró que el Sebastián Ortega, sería una ficha clave en hechos de presunta corrupción en Ecopetrol, durante la presidencia de Gustavo Petro y que se habría beneficiado del envío de oro y criptomonedas a los Estados Unidos. Ortega es hijo de el excongresista del Partido Cambio Radical, William Ortega.

Sebastián Ortega, quien será imputado este jueves, en el caso de corrupción del Área Metropolitana con Bomberos Itagüí, junto a Miguel Quintero Calle, aparece en el famoso chat de los amiguitos, en el que también está el hermano del exalcalde y el varias veces imputado exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano.

Ortega habría participado como coordinador del complejo esquema en donde, según la documentación de la Fiscalía tras el direccionamiento del contrato, el cual tuvo ampliaciones en tiempo y presupuesto, se habría lavado el dinero a través de la Platino Golden Colombia y finalmente enviado hacia los Estados Unidos.

Caracol Radio intentó comunicarse con Jhonny Armando Jaramillo Montoya, al abonado telefónico terminado en 6986, el cual aparece en los expedientes de la Fiscalía pero no fue posible contactarlo.