Así fue el atentado del 9/11 a las Torres Gemelas hace 25 años en imágenes: ¿Cuántas víctimas hubo?

Durante la mañana del martes 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones fueron secuestrados por miembros de Al Qaeda para atentar contra algunos de los principales símbolos del poder económico, militar y político de Estados Unidos.

Con 2.996 muertos, entre los que se encontraban tripulantes de los aviones, trabajadores de las torres, personal de emergencias y transeúntes, el 11-S se convirtió en uno de los mayores ataques terroristas registrados contra Estados Unidos.

Las Torres Gemelas del complejo World Trade Center fueron elegidas por el grupo terrorista como uno de los principales blancos de los atentados, debido a que representaban el centro financiero y capitalista de Estados Unidos y del mundo occidental. En ellas funcionaban oficinas de cientos de corporaciones multinacionales, bancos y empresas de reconocimiento internacional. Además, estaban ubicadas en el corazón de Nueva York, una de las ciudades más importantes del país.

Este es el recorrido de los acontecimientos que se vivieron en medio del caos, el desconcierto y el terror desde las Torres Gemelas en Nueva York.

A police boat races to the scene of the explosion at the World Trade Center. --- Photo by Brooks Kraft/Corbis Sygma (Photo by Brooks Kraft/Sygma/Sygma via Getty Images) / Brooks Kraft Ampliar A police boat races to the scene of the explosion at the World Trade Center. --- Photo by Brooks Kraft/Corbis Sygma (Photo by Brooks Kraft/Sygma/Sygma via Getty Images) / Brooks Kraft Cerrar

07:59 a. m.

El vuelo AA11 despegó del Aeropuerto Internacional Logan de Boston con destino a Los Ángeles, California. A bordo viajaban 11 tripulantes y 81 pasajeros, de los cuales cinco pertenecían al grupo terrorista. Entre ellos se encontraba Mohamed Atta, considerado el líder táctico de los ataques.

FBI photo of Mohamed Atta, one of the suspected hijacker terrorists on American flight #11. (Photo by Mai/Getty Images) / Greg Mathieson/Mai Ampliar FBI photo of Mohamed Atta, one of the suspected hijacker terrorists on American flight #11. (Photo by Mai/Getty Images) / Greg Mathieson/Mai Cerrar

08:14 a. m.

Del mismo Aeropuerto Internacional Logan de Boston despegó el vuelo UA175, también con destino a Los Ángeles, California. En la aeronave viajaban 11 tripulantes y 56 pasajeros, entre ellos cinco integrantes del grupo terrorista.

Tras el despegue del UA175. Los terroristas del AA11 lograron ingresar a la cabina y tomar el control de la aeronave.

El ataque comenzó con dos auxiliares de vuelo apuñalados, mientras Mohamed Atta tomaba el control del avión, debido a que se creía que tenía conocimientos para pilotarlo. Durante el desplazamiento desde la zona ejecutiva hasta la cabina, uno de los pasajeros intentó defenderse y fue apuñalado por uno de los hombres de Atta.

Al igual que sucedería posteriormente en los otros aviones secuestrados, los pasajeros fueron desplazados hacia la parte trasera de la aeronave. Desde este lugar, la auxiliar Betty Ong logró comunicarse con el centro de reservas de American Airlines para alertar sobre el posible secuestro.

New York City, 9/11/2001, Bellevue Hospital Wall Of Sorrow, Memorial And Photos Of Victims Of World Trade Center Attack. (Photo by Education Images/Universal Images Group via Getty Images) / Education Images Ampliar New York City, 9/11/2001, Bellevue Hospital Wall Of Sorrow, Memorial And Photos Of Victims Of World Trade Center Attack. (Photo by Education Images/Universal Images Group via Getty Images) / Education Images Cerrar

08:24 a. m.

Mohamed Atta intentó comunicarse con los pasajeros, pero terminó transmitiendo accidentalmente información sobre el secuestro al centro de control aéreo de Boston. También anunció que no era el único avión bajo su control.

Posteriormente, apagó el transpondedor del avión, dispositivo que permite identificar y conocer la ubicación de una aeronave.

New York City, 9/11/2001, Lexington Avenue, Missing Persons Following World Trade Center Attack. (Photo by Education Images/Universal Images Group via Getty Images) / Education Images Ampliar New York City, 9/11/2001, Lexington Avenue, Missing Persons Following World Trade Center Attack. (Photo by Education Images/Universal Images Group via Getty Images) / Education Images Cerrar

08:42 a. m.

El vuelo UA175 fue tomado por los terroristas.

A week after the 9-11 terrorist attacks on the Twin Towers and the Pentagon, the headline on the front page of the USA Today newspaper runs a quote from President George W Bush - 'The Hour is Coming' - a message of imminent reprisals against al Qaeda terrorists and the followers in Afghanistan of the Saudi-born Osama bin Laden, on 21st September 2001, New York, USA. (Photo by Richard Baker / In Pictures via Getty Images Images) / Richard Baker Ampliar A week after the 9-11 terrorist attacks on the Twin Towers and the Pentagon, the headline on the front page of the USA Today newspaper runs a quote from President George W Bush - 'The Hour is Coming' - a message of imminent reprisals against al Qaeda terrorists and the followers in Afghanistan of the Saudi-born Osama bin Laden, on 21st September 2001, New York, USA. (Photo by Richard Baker / In Pictures via Getty Images Images) / Richard Baker Cerrar

08:44 a. m.

Media hora después de la toma del primer vuelo (AA11), el avión cruzó el cielo de Nueva York sin inconvenientes. Para ese momento se había despejado el tráfico aéreo de la zona, debido a que existía la posibilidad de que la aeronave aterrizara en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

Durante aproximadamente 15 minutos, la auxiliar Madeline Sweeney informó a American Airlines sobre lo que estaba ocurriendo desde el teléfono ubicado en la parte trasera del avión.

El vuelo comenzó a descender.

Twin Towers burning - New York City (Photo by �� Chris Collins/CORBIS/Corbis via Getty Images) / Chris Collins Studio, Inc. Ampliar Twin Towers burning - New York City (Photo by �� Chris Collins/CORBIS/Corbis via Getty Images) / Chris Collins Studio, Inc. Cerrar

08:46 a. m.

El vuelo AA11 se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center. El avión quedó atravesado entre los pisos 93 y 99 y posiblemente afectó también las escaleras del piso 92.

El impacto provocó que el combustible del avión generara una enorme bola de fuego que afectó los ascensores del edificio y los pisos inferiores.

View, from the Charles Venn Park playground (at the intersection of Robert F Wagner Sr Place & Pearl Street), of the World Trade Center's South Tower as it collapses in the wake of the September 11 terrorist attacks, New York, New York, September 11, 2001. (Photo by Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste Ampliar View, from the Charles Venn Park playground (at the intersection of Robert F Wagner Sr Place & Pearl Street), of the World Trade Center's South Tower as it collapses in the wake of the September 11 terrorist attacks, New York, New York, September 11, 2001. (Photo by Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste Cerrar

09:01 a. m.

En medio del desconcierto aéreo, el vuelo UA175 logró atravesar el cielo de Nueva York sin ser detenido, a pesar de que no se había apagado el transpondedor de la aeronave y de que se encontraba lejos de su ruta original.

View (from the intersection of St James Place & Madison Street) of smoke and flames from the World Trade Center Towers in the wake of the September 11 terrorist attacks, New York, New York, September 11, 2001. (Photo by Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste Ampliar View (from the intersection of St James Place & Madison Street) of smoke and flames from the World Trade Center Towers in the wake of the September 11 terrorist attacks, New York, New York, September 11, 2001. (Photo by Rodney G. JeanBaptiste/Getty Images) / Rodney G. JeanBaptiste Cerrar

09:03 a. m.

El vuelo UA175 se estrelló contra la Torre Sur del World Trade Center, atravesando aproximadamente los pisos 77 al 85.

El impacto ocurrió 17 minutos después del primer choque contra la Torre Norte.

9/11/01, NEW YORK CITY, NY, USA The second of the two World Trade Center Towers explodes and collapses after a highjacked airplane crashed into it. Both towers were destroyed in separate plane crashes. (Photo by Najlah Feanny/Corbis via Getty Images) / Najlah Feanny Ampliar 9/11/01, NEW YORK CITY, NY, USA The second of the two World Trade Center Towers explodes and collapses after a highjacked airplane crashed into it. Both towers were destroyed in separate plane crashes. (Photo by Najlah Feanny/Corbis via Getty Images) / Najlah Feanny Cerrar

09:58 a. m.

La Torre Sur del World Trade Center colapsó sobre sí misma en aproximadamente 11 segundos. El derrumbe provocó la muerte de personas que intentaban evacuar el edificio y de quienes se encontraban cerca de la estructura.

A cloud of smoke engulfs the sky and people run for their lives as one of the Twin Towers collapses. (Photo by Lorenzo Ciniglio/Sygma/Sygma via Getty Images) / Lorenzo Ciniglio Ampliar A cloud of smoke engulfs the sky and people run for their lives as one of the Twin Towers collapses. (Photo by Lorenzo Ciniglio/Sygma/Sygma via Getty Images) / Lorenzo Ciniglio Cerrar

10:28 a. m.

102 minutos después del impacto del primer avión, la Torre Norte colapsó sobre sí misma en aproximadamente nueve segundos, provocando la muerte de personas que todavía se encontraban dentro del edificio, quienes intentaban evacuarlo y quienes estaban en sus alrededores.

The September 11 (or 9/11) Islamic terrorist group al-Qaeda attacks on New York City, September 11, 2001. Two of the planes, were crashed into the North and South towers, of the World Trade Center complex in New York City. Within two hours, both 110-story towers collapsed. (Photo by: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images) / Universal History Archive Ampliar The September 11 (or 9/11) Islamic terrorist group al-Qaeda attacks on New York City, September 11, 2001. Two of the planes, were crashed into the North and South towers, of the World Trade Center complex in New York City. Within two hours, both 110-story towers collapsed. (Photo by: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images) / Universal History Archive Cerrar

11 de septiembre del 2001

La elección de las cuatro aeronaves habría sido previamente analizada teniendo en cuenta sus recorridos. Al tratarse de vuelos de costa a costa, los aviones requerían estar cargados con una gran cantidad de combustible, aproximadamente 43.000 litros.

El total de muertos durante los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 fue de 2.999 personas, de las cuales 2.763 estarían relacionadas con los impactos y el colapso de las Torres Gemelas, incluyendo a los secuestradores.

Nighttime view, looking south on Church Street, of rescue workers, including police officers, at Ground Zero, in the wake of the September 11 terrorist attacks, New York, New York, September 11, 2001. (Photo by Aaron Lee Fineman/Getty Images) / Aaron Lee Fineman Ampliar Nighttime view, looking south on Church Street, of rescue workers, including police officers, at Ground Zero, in the wake of the September 11 terrorist attacks, New York, New York, September 11, 2001. (Photo by Aaron Lee Fineman/Getty Images) / Aaron Lee Fineman Cerrar

El nuevo complejo del World Trade Center

Tras el colapso de las edificaciones, se construyó un nuevo complejo del World Trade Center, que actualmente incluye diferentes espacios conmemorativos, comerciales y de transporte:

Dos piscinas memoriales: Construidas sobre las huellas de las bases de las Torres Gemelas. En los bordes de bronce están grabados los nombres de las víctimas de los atentados.

Construidas sobre las huellas de las bases de las Torres Gemelas. En los bordes de bronce están grabados los nombres de las víctimas de los atentados. Museo del 11-S : Espacio subterráneo que conserva restos estructurales originales, objetos utilizados durante las labores de rescate y diferentes historias personales relacionadas con los atentados.

: Espacio subterráneo que conserva restos estructurales originales, objetos utilizados durante las labores de rescate y diferentes historias personales relacionadas con los atentados. One World Trade Center : El principal rascacielos del nuevo complejo del World Trade Center y uno de los símbolos de la reconstrucción de la zona.

: El principal rascacielos del nuevo complejo del World Trade Center y uno de los símbolos de la reconstrucción de la zona. Nuevos rascacielos : Torres comerciales, entre ellas el WTC 3, WTC 4 y WTC 7, como parte de la recuperación y reactivación de la zona financiera.

: Torres comerciales, entre ellas el WTC 3, WTC 4 y WTC 7, como parte de la recuperación y reactivación de la zona financiera. El Oculus: Estación de transporte e intercambiador de trenes de diseño futurista, creada por el arquitecto Santiago Calatrava, que conecta diferentes medios de transporte en el área del World Trade Center.

A general view of the 9/11 Memorial Pools in New York City, on November 19, 2023. (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar A general view of the 9/11 Memorial Pools in New York City, on November 19, 2023. (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

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