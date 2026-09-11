Así fue el atentado del 9/11 a las Torres Gemelas hace 25 años en imágenes: ¿Cuántas víctimas hubo?
En 2001 las Torres Gemelas representaban el poder económico, la modernidad y la ambición de Estados Unidos ante el mundo
Durante la mañana del martes 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones fueron secuestrados por miembros de Al Qaeda para atentar contra algunos de los principales símbolos del poder económico, militar y político de Estados Unidos.
Con 2.996 muertos, entre los que se encontraban tripulantes de los aviones, trabajadores de las torres, personal de emergencias y transeúntes, el 11-S se convirtió en uno de los mayores ataques terroristas registrados contra Estados Unidos.
Las Torres Gemelas del complejo World Trade Center fueron elegidas por el grupo terrorista como uno de los principales blancos de los atentados, debido a que representaban el centro financiero y capitalista de Estados Unidos y del mundo occidental. En ellas funcionaban oficinas de cientos de corporaciones multinacionales, bancos y empresas de reconocimiento internacional. Además, estaban ubicadas en el corazón de Nueva York, una de las ciudades más importantes del país.
Este es el recorrido de los acontecimientos que se vivieron en medio del caos, el desconcierto y el terror desde las Torres Gemelas en Nueva York.
07:59 a. m.
El vuelo AA11 despegó del Aeropuerto Internacional Logan de Boston con destino a Los Ángeles, California. A bordo viajaban 11 tripulantes y 81 pasajeros, de los cuales cinco pertenecían al grupo terrorista. Entre ellos se encontraba Mohamed Atta, considerado el líder táctico de los ataques.
08:14 a. m.
Del mismo Aeropuerto Internacional Logan de Boston despegó el vuelo UA175, también con destino a Los Ángeles, California. En la aeronave viajaban 11 tripulantes y 56 pasajeros, entre ellos cinco integrantes del grupo terrorista.
Tras el despegue del UA175. Los terroristas del AA11 lograron ingresar a la cabina y tomar el control de la aeronave.
El ataque comenzó con dos auxiliares de vuelo apuñalados, mientras Mohamed Atta tomaba el control del avión, debido a que se creía que tenía conocimientos para pilotarlo. Durante el desplazamiento desde la zona ejecutiva hasta la cabina, uno de los pasajeros intentó defenderse y fue apuñalado por uno de los hombres de Atta.
Al igual que sucedería posteriormente en los otros aviones secuestrados, los pasajeros fueron desplazados hacia la parte trasera de la aeronave. Desde este lugar, la auxiliar Betty Ong logró comunicarse con el centro de reservas de American Airlines para alertar sobre el posible secuestro.
08:24 a. m.
Mohamed Atta intentó comunicarse con los pasajeros, pero terminó transmitiendo accidentalmente información sobre el secuestro al centro de control aéreo de Boston. También anunció que no era el único avión bajo su control.
Posteriormente, apagó el transpondedor del avión, dispositivo que permite identificar y conocer la ubicación de una aeronave.
08:42 a. m.
El vuelo UA175 fue tomado por los terroristas.
08:44 a. m.
Media hora después de la toma del primer vuelo (AA11), el avión cruzó el cielo de Nueva York sin inconvenientes. Para ese momento se había despejado el tráfico aéreo de la zona, debido a que existía la posibilidad de que la aeronave aterrizara en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.
Durante aproximadamente 15 minutos, la auxiliar Madeline Sweeney informó a American Airlines sobre lo que estaba ocurriendo desde el teléfono ubicado en la parte trasera del avión.
El vuelo comenzó a descender.
08:46 a. m.
El vuelo AA11 se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center. El avión quedó atravesado entre los pisos 93 y 99 y posiblemente afectó también las escaleras del piso 92.
El impacto provocó que el combustible del avión generara una enorme bola de fuego que afectó los ascensores del edificio y los pisos inferiores.
09:01 a. m.
En medio del desconcierto aéreo, el vuelo UA175 logró atravesar el cielo de Nueva York sin ser detenido, a pesar de que no se había apagado el transpondedor de la aeronave y de que se encontraba lejos de su ruta original.
09:03 a. m.
El vuelo UA175 se estrelló contra la Torre Sur del World Trade Center, atravesando aproximadamente los pisos 77 al 85.
El impacto ocurrió 17 minutos después del primer choque contra la Torre Norte.
09:58 a. m.
La Torre Sur del World Trade Center colapsó sobre sí misma en aproximadamente 11 segundos. El derrumbe provocó la muerte de personas que intentaban evacuar el edificio y de quienes se encontraban cerca de la estructura.
10:28 a. m.
102 minutos después del impacto del primer avión, la Torre Norte colapsó sobre sí misma en aproximadamente nueve segundos, provocando la muerte de personas que todavía se encontraban dentro del edificio, quienes intentaban evacuarlo y quienes estaban en sus alrededores.
11 de septiembre del 2001
La elección de las cuatro aeronaves habría sido previamente analizada teniendo en cuenta sus recorridos. Al tratarse de vuelos de costa a costa, los aviones requerían estar cargados con una gran cantidad de combustible, aproximadamente 43.000 litros.
El total de muertos durante los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 fue de 2.999 personas, de las cuales 2.763 estarían relacionadas con los impactos y el colapso de las Torres Gemelas, incluyendo a los secuestradores.
El nuevo complejo del World Trade Center
Tras el colapso de las edificaciones, se construyó un nuevo complejo del World Trade Center, que actualmente incluye diferentes espacios conmemorativos, comerciales y de transporte:
- Dos piscinas memoriales: Construidas sobre las huellas de las bases de las Torres Gemelas. En los bordes de bronce están grabados los nombres de las víctimas de los atentados.
- Museo del 11-S: Espacio subterráneo que conserva restos estructurales originales, objetos utilizados durante las labores de rescate y diferentes historias personales relacionadas con los atentados.
- One World Trade Center: El principal rascacielos del nuevo complejo del World Trade Center y uno de los símbolos de la reconstrucción de la zona.
- Nuevos rascacielos: Torres comerciales, entre ellas el WTC 3, WTC 4 y WTC 7, como parte de la recuperación y reactivación de la zona financiera.
- El Oculus: Estación de transporte e intercambiador de trenes de diseño futurista, creada por el arquitecto Santiago Calatrava, que conecta diferentes medios de transporte en el área del World Trade Center.
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