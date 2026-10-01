Dos capturados con revólver ilegal en Montecristo, sur de Bolívar

Dos presuntos delincuentes fueron capturados en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar, luego de que las autoridades les encontraran un arma de fuego tipo revólver durante un procedimiento de registro y control.

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De acuerdo con la información preliminar, los uniformados adelantaban actividades encaminadas a prevenir hechos que puedan afectar la seguridad y convivencia ciudadana cuando requirieron a los dos hombres para practicarles un registro.

Durante el procedimiento fue hallado el revólver que, según las autoridades, estaba en poder de los sospechosos. Los uniformados procedieron a incautar el arma y efectuar las respectivas verificaciones.

Los dos hombres fueron capturados y deberán responder ante la autoridad competente por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Será la investigación judicial la que determine su responsabilidad.

El procedimiento se conoce en medio de los operativos que viene desarrollando la Policía en diferentes municipios de Bolívar contra el porte ilegal de armas. Durante septiembre, la institución reportó 12 armas de fuego incautadas y 22 capturas relacionadas con este delito.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Seguiremos fortaleciendo los controles en el sur de Bolívar. Cada arma ilegal que retiramos de las calles representa un factor de riesgo menos para nuestras comunidades y contribuye a prevenir hechos que puedan afectar la vida y la tranquilidad de los ciudadanos”.

El revólver incautado será puesto a disposición de las autoridades correspondientes y podrá ser objeto de análisis para determinar su procedencia y establecer si guarda relación con algún hecho delictivo registrado en esta zona del departamento.

La Policía anunció que mantendrá los patrullajes, registros a personas y controles en Montecristo y otros municipios del sur de Bolívar, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente la presencia de personas armadas o cualquier situación sospechosa.