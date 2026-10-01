Por un daño, el 40% de los usuarios de Cartagena no tendrá agua este jueves

Por un daño el 40% de los usuarios de Cartagena no tendrán agua este jueves

Aguas de Cartagena informa que, conforme al cronograma establecido para la Parada Técnica, culminaron los trabajos previstos y los barrios correspondientes al Grupo 2 ya cuentan con el servicio de acueducto.

Sin embargo, de manera independiente, se identificó una fuga en una tubería de 45 pulgadas que conduce agua cruda entre Piedrecitas y Albornoz. Para atender esta situación, es necesario realizar una intervención que requiere suspender el servicio de acueducto a partir de las 8:00 a.m. en los sectores correspondientes al Grupo 1.

Barrios programados para la suspensión:

El Laguito, Castillogrande, Bocagrande, El Espinal; conjunto residencial Tequendama, Barrio Torices, San Pedro Libertad, Lo Amador, Alcibia, La Esperanza, La Maria, San Francisco, Lomas de San Francisco, San Francisco sector La Poza y 7 de Agosto.

La Española, el sector Loma de Diamante de Torices, Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, conjunto residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, sector 20 de Julio. Crespo, urbanización Cielo Mar, los conjuntos residenciales alrededor de Playa Azul.

Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Paz Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras, La María en los sectores de Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza sector las Delicias.

Olaya Herrera y sus sectores: Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos.

La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio doña Manuela, la Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir.

Juan XXIII, Alto Bosque, el Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Nuevo Paraguay, Paraguay, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros; urbanizaciones El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla, Zaragocilla sector El Progreso, Zaragocilla, Manzanares y 9 de Abril.

Armenia, sector Sena, El Cairo, Escallón Villa, 5 de Noviembre, La Floresta, La Heroica, Las Gavias, Las Gaviotas, Los Calamares, Tacarigua, Buenos Aires, Los Ángeles, Villa Sandra, Bella Suiza, Jardines de Junio, Quintas de Alta Lucía.

Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias y El Rubí.

Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Nuevo Oriente, Rincon del Bosque, Clínica El Bosque, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro, Portal de San Fernando, El Nogal; Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando sector Medellín; Los Ciruelos; las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín; además de la Cárcel de Ternera.

La Concepción, urbanizaciones Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo; las urbanizaciones Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia; urbanización Anita; urbanizaciones sobre la diagonal 32 y Altos de San Pedro, entre la Bomba El Gallo y el barrio Ternera, las Reinas, Minuto de Dios. Colegio Fe y Alegría sector el Progreso.

Vía Mamonal desde la rotonda de Policarpa hasta la entrada de Pasacaballos, las Zona Franca, Pasacaballos, Arawa, Policarpa, Pasacaballos insular, Pasacaballos, Isla Barú, los corregimientos de Ararca, Santa Ana, vía Barú, Hotel Decameron, Arroz Barato, Puerta de Hierro, Villa Barraza, Albornoz, empresas vía Mamonal desde la rotonda de Policarpa hasta el puente de Bellavista.

Una parte de los siguientes barrios:

- La Candelaria entre carreras 34 a la 38 y calle 31 a la vía Perimetral.

- El corregimiento de La Boquilla, calles 35 hasta la 62A.

- Las Gaviotas, manzanas 01 hasta 76 y 78.

- Olaya Herrera, sector San Antonio, entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31 B y carrera 60.

- Olaya Herrera, sector Stella, desde la diagonal 32A a la avenida Pedro Romero.

- Las Palmeras, de las manzanas 1 a la 40.

- España entre calles 26D y 29 con carreras 44A a la 47.

- El Bosque entre las transversales 51B y 52B y la avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A.

- El Bosque entre la diagonal 21 a la avenida Crisanto Luque y transversales 36 a la 46.

- El Bosque entre las diagonales 20 a la 21B y transversales 46 a la 54.

- Nuevo Chile, calle La Unión, manzanas 1 y 2.

- Calle El Progreso, manzanas 5, 6, 7 y 8.

- Calle Las Flores, manzana 8.

- Chile, manzana 2.

- Chiquinquirá, manzanas 6 hasta la 11; 18, 19, 34, 43, 48, 56, 63 y 65.

- Alto Bosque entre calle el Periodista y transversales 53 y 54.

- Nuevo Bosque entre las transversales 53C a la 54.

- San Pedro, manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte.

- San Fernando entre la calle 15 y la avenida Pedro de Heredia.

- Vista Hermosa entre la calle 14 a la diagonal 30 y carreras 57E a la 60E.

- San Pedro Mártir entre Calles 15 y 5 y entre carreras 66a y 68B.

- La Victoria desde calles 15 hasta 4, entre carreras 68D y 70.

- Ceballos desde la diagonal 25 hasta la diagonal 29, entre las transversales 54 y 57.

- Bruselas entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C.

- El Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53.

- El Bosque entre Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A.

Los equipos técnicos y operativos de Aguas de Cartagena se encuentran atendiendo la situación. Una vez se determine la magnitud del daño y el alcance de los trabajos requeridos, se podrá establecer el tiempo estimado para la recuperación del servicio.

La empresa mantendrá informada a la comunidad sobre el avance de la jornada.