Ingeniera civil de la UIS murió en accidente múltiple cuando viajaba de Medellín a Bucaramanga . Cortesía: Bomberos de Barrancabermeja

Liliana Guzmán Rivera, ingeniera civil egresada de la Universidad Industrial de Santander - UIS, murió este jueves 10 de septiembre en un accidente de tránsito registrado en la vía Panamericana, en jurisdicción de Simacota, Santander.

El siniestro ocurrió hacia las 10:00 de la mañana, en un sector donde se adelantan obras de doble calzada y funciona el sistema de control de tráfico de “pare y siga”. Según la información preliminar, un tractocamión habría impactado por detrás la camioneta en la que viajaba Guzmán junto a su esposo desde Medellín, hacía la capital de Santander. El vehículo impactó contra un camión, que a su vez chocó contra otro tractocamión.

Bomberos de Barrancabermeja atendió la emergencia con una máquina de rescate vehicular y una ambulancia. La mujer fue extraída del vehículo sin signos vitales. Su esposo y el conductor del camión resultaron lesionados.

Las autoridades investigan las causas del accidente y analizan, entre otras hipótesis, si se incumplió con la distancia de seguridad entre los vehículos.