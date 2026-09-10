Ingeniera civil de la UIS murió en accidente múltiple cuando viajaba de Medellín a Bucaramanga
Liliana Guzmán Rivera falleció tras quedar atrapada en su vehículo durante una colisión en cadena ocurrida en un sector de Simacota, Santander.
Liliana Guzmán Rivera, ingeniera civil egresada de la Universidad Industrial de Santander - UIS, murió este jueves 10 de septiembre en un accidente de tránsito registrado en la vía Panamericana, en jurisdicción de Simacota, Santander.
El siniestro ocurrió hacia las 10:00 de la mañana, en un sector donde se adelantan obras de doble calzada y funciona el sistema de control de tráfico de “pare y siga”. Según la información preliminar, un tractocamión habría impactado por detrás la camioneta en la que viajaba Guzmán junto a su esposo desde Medellín, hacía la capital de Santander. El vehículo impactó contra un camión, que a su vez chocó contra otro tractocamión.
Bomberos de Barrancabermeja atendió la emergencia con una máquina de rescate vehicular y una ambulancia. La mujer fue extraída del vehículo sin signos vitales. Su esposo y el conductor del camión resultaron lesionados.
Las autoridades investigan las causas del accidente y analizan, entre otras hipótesis, si se incumplió con la distancia de seguridad entre los vehículos.