Por aire y tierra combaten tres incendios forestales de gran magnitud en el Tolima

Tolima

Tras un Puesto de Mando Unificado que se desarrolló en las últimas horas, se conoció que en el Tolima todavía hay tres incendios forestales activos de grandes proporciones en los municipios de San Luis, Cunday y Chaparral.

De acuerdo con Luis Alberto Cárdenas, director de Gestión del Riesgo del Tolima, las conflagraciones se presentan en medio de condiciones climáticas y topográficas muy difíciles. La atención está a cargo del Gobierno Nacional, la Gobernación del Tolima, Bomberos de diferentes regiones, Defensa Civil, Ponalsar, Ejército Nacional y comunidades locales.

“En Cunday se dispusieron de todas las capacidades a nivel local, regional y nacional. En este municipio se realizaron trabajos en tierra con apoyo helicoportado. Nuestra preocupación es que las llamas se extiendan hasta el municipio vecino de Purificación. Este jueves nos llega un nuevo refuerzo desde la ciudad de Bogotá”, explicó Cárdenas.

En Payandé, jurisdicción de San Luis, la conflagración presenta altas complejidades por los abruptos terrenos y las dificultades para el desplazamiento en tierra, en una zona cercana a la mina La Esmeralda de la multinacional Cémex.

“Se ha contado con dos aeronaves privadas que fueron contratadas por la compañía cementera Cémex y por gestión de la propia gobernadora Adriana Matiz”, puntualizó el funcionario de la Gobernación del Tolima.

Según el director de Gestión del Riesgo, el caso del incendio en el corregimiento de Amoyá, muy cerca de la vereda Tuluní, es atípico. “Las llamas han sido combatidas por los bomberos del municipio y la Defensa Civil, con un refuerzo del departamento de Boyacá. Allí también se contó con apoyo aéreo con varias descargas”.

Este último incendio preocupa por la Feria Internacional del Café, que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre y convocará en Chaparral a más de 15 mil visitantes.