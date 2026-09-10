Banco Central Europeo sube los tipos de interés en 25 puntos básicos, el 2,5 %, ante la inflación. Rising stock market chart on a trading board background. / Yuichiro Chino

El Banco Central Europeo (BCE) subió este jueves los tipos de interés a los depósitos de los bancos a un día, en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, segunda subida del precio del dinero este año, porque prevé que “la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado” debido a la guerra en Irán.

El BCE dijo en un comunicado, tras la reunión del Consejo de Gobierno en Berlín, que “el conflicto en Oriente Próximo continúa generando presiones inflacionistas”.

Además, afirmó que sube en 25 puntos básicos los tipos de interés de las subastas semanales, hasta el 2,65 %, y el de la facilidad marginal de crédito, por el que presta a los bancos a un día, hasta el 2,90 %, con efectos a partir del 16 de septiembre.

De igual manera, la entidad publicó sus nuevas proyecciones macroeconómicas de inflación y crecimiento para la zona del euro. Por ahora prevé una inflación general del 3,0 % en 2026 (sin variación respecto a las proyecciones anteriores de junio), del 2,5 % en 2027 (2,3 % anterior) y del 2,1 % en 2028 (2 % anterior).

El BCE mantiene sus pronósticos de inflación para este año pero cree que la inflación será un poco más elevada en 2027 y 2028.

Asimismo el comunicado asegura que se prevé un crecimiento en la zona del euro del 0,9 % en 2026 (0,8 % en las proyecciones anteriores de junio), del 1,4 % en 2027 (1,2 % anterior) y del 1,5 % en 2028 (sin variación).

“Esta revisión al alza para 2026 y 2027 refleja principalmente una capacidad de resistencia de la economía de la zona del euro mayor de la esperada”, añadió.

El BCE considera que con la decisión de hoy sigue “en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por el conflicto” y decidirá qué hacer con los tipos de interés según los datos, en cada reunión.