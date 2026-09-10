Llevamos cuatro meses de sequía: habitante del municipio de San Luis, Tolima

Tolima

Flower Arboleda, uno de los cientos de afectados por los incendios forestales en el Tolima, relató a Caracol Radio su historia de la compleja situación que enfrenta luego que las llamas consumieran vegetación, cultivos y afectaran la fauna, la flora y hasta zonas de reserva en un predio de propiedad de su familia en el municipio de San Luis.

“Nuestra finca familiar se ubica a la entrada del municipio de San Luis a un kilómetro del área urbana, se incendiaron cerca de 15 hectáreas de los 25 que tenemos con nuestra familia. Nos arrasó con toda al área de cosecha de pastura para el ganado”

Aseguró que en medio de la emergencia han recibido la mano amiga de los comercializadores de las plazas de mercado de Ibagué y una empresa como Interaseo que ha prestado el transporte para alimentar el ganado.

“Entre las afectaciones está el ecosistema que tenemos en el predio, acá se origina el humedal Río Viejo que es una reserva natural de 17 hectáreas en bosque, una hectárea y media en espejo de agua, se afectó más del 90%, la poca mancha que quedó de bosque es donde está el refugio la fauna silvestre”,

En el municipio de San Luis no solo hacen un llamado al Gobierno Nacional, sino también a entidades de cooperación internacional y empresarios que puedan aportar a la restauración ecológica del ecosistema que es el bosque seco tropical.

“En el Tolima se han perdido más de 30 mil hectáreas de bosque seco tropical en medios de los incendios forestales, mire como se va perdiendo una zona de vida tan importante”,

Finalmente, sostuvo que para recuperar las zonas afectadas se necesita trabajo en los territorios y no que las autoridades se queden en los escritorios en Bogotá o Ibagué construyendo planes o proyectos en medio de la crisis por los incendios forestales.

“Nos interesa que trabajemos sistemas integrados como los silvopastoriles donde la ganadería pueda funcionar y el socio sea el árbol forestal, los forrajes y sistemas de riesgo que permita al ganadero adaptarse a estrategias de mitigación con el cambio climático y en el tema de áreas agrícolas un esfuerzo para los sistemas agroforestales. Van a pasar muchos años para recuperar el ecosistema”, puntualizó.