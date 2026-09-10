Concejo de Ibagué debatirá cuatro proyectos en sesiones extraordinarias

Ibagué

Caracol Radio conoció que entre el 10 y el 19 de septiembre el Concejo de Ibagué estudiará cuatro proyectos de acuerdo que fueron radicados por la Alcaldía para las sesiones extraordinarias.

Entre las iniciativas está la modificación del Acuerdo Municipal 041 de 2025, que establece las tarifas para el ingreso al Complejo Acuático Recreativo ubicado en el Parque Deportivo del Municipio de Ibagué.

Otro de los proyectos presentados por la Alcaldía es el que establece cómo se financiará y administrará el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre de Ibagué.

Asimismo, los concejales debatirán sobre los alcances de una iniciativa que determina la sostenibilidad financiera, institucional y operativa del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, IMDRI.

Por último, se solicitará la aprobación de los concejales para que el municipio asuma compromisos con cargo a vigencias futuras y se pueda efectuar una adición y modificación al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026.