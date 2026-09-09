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09 sep 2026 Actualizado 23:01

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EN VIVO América de Cali vs Pereira por octavos de final de la Copa Colombia: Minuto a Minuto

EN VIVO América de Cali vs Pereira por octavos de final de la Copa Colombia: Minuto a Minuto

EN VIVO América de Cali vs Pereira por octavos de final de la Copa Colombia: Minuto a Minuto

🔴 EN VIVO América de Cali vs Pereira por octavos de final de la Copa Colombia: minuto a minuto

América y Pereira se juegan el pase a cuartos de final de la Copa Colombia en un partido de eliminación directa.

América de Cali y Deportivo Pereira se enfrentan este miércoles por los octavos de final de la Copa Colombia 2026. El encuentro comenzará a las 6:00 PM hora colombiana, en el estadio Pascual Guerrero, donde ambos equipos buscarán avanzar a los cuartos de final del torneo en un único partido.

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¿Por qué se jugará a un solo partido?

A diferencia de otras ediciones, esta fase se disputa a partido único, por lo que el ganador del compromiso conseguirá directamente su clasificación a la siguiente ronda. Los octavos y cuartos de final de la Copa Colombia se jugarán a partido único para reorganizar y ajustar el calendario del fútbol colombiano.

La Dimayor tomó esta determinación en su asamblea extraordinaria debido al aplazamiento de varios compromisos del FPC tras el sismo que afectó al país en agosto de 2026.

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