“La acción de una persona no representa a la entidad”: directora de Cortolima se defiende

Tolima

En la Comisión Quinta del Senado de la República, la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, se pronunció sobre el caso de una funcionaria de la autoridad ambiental que ordenó la tala de árboles y quemas en su finca en Dolores, situación que desencadenó la captura de dos hombres señalados de provocar incendios forestales en la zona.

La directora protagonizó un rifirrafe con el representante a la Cámara Renzo García, a quien acusó de promover desinformación sobre el caso relacionado con los incendios forestales que afronta el Tolima.

“Es imposible controlar el libre albedrío de las personas. Es imposible que una persona que lleva más de ocho años en la corporación decida contratar una quema controlada cuando están prohibidas por un acto administrativo nuestro. Hicimos lo que nos corresponde: abrir un proceso sancionatorio y enviar ese informe técnico a la Fiscalía y a la Oficina de Control Interno”, señaló.

Momentos de tensión se vivieron en el recinto de la Comisión cuando la directora confrontó al congresista y lo responsabilizó de aprovechar los incendios forestales para generar desinformación.

“No involucre a una persona, porque la acción de una persona no representa la acción de la entidad. Usted se ha pasado en los medios de comunicación, TikTok y redes sociales diciendo que esto es un tema de Cortolima, y esto no tiene nada que ver con la entidad”, esgrimió.

El balance

En medio de su intervención, la directora también alertó que, en 45 años de historia de la entidad, nunca se había conocido el registro de 31 incendios en un mismo día en el Tolima, como ocurrió el pasado mes de agosto.

“Esto indica que algo pasa. Hay algunas acciones distintas a la normalidad de situaciones de cambio climático y aumento de la temperatura”, refirió Alfonso sobre las denominadas “manos criminales” detrás de los incendios forestales.

Finalmente, señaló que, a lo largo de su administración, desde 2020, se han abierto 343 expedientes por quemas ilegales en el Tolima, de los cuales 179 están en espera de una decisión de fondo, 75 en indagación y 89 en instrucción.